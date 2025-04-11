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Справжні бездротові спортивні навушники

TAA7507BK/00

4.9
| (37) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
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Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух).
Переглянути всі переваги

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  • Високоякісний звук

  • Професійне шумопоглинання

  • Чіткі виклики

  • Надійна фіксація у вусі

Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

Чіткі виклики, навіть коли вітряно

Чіткі виклики, навіть коли вітряно

Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.

Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5

Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5

Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

37

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Плюси

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Мінуси

Nie zauwazylem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Плюси

Moc, design, proste w obsłudze

Мінуси

Brak

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Плюси

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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      Примітки

      1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.