Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.