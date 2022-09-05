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    Справжні бездротові спортивні навушники

    TAA7507BK/00
    Загальна оцінка / 5
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      Справжні бездротові спортивні навушники

      TAA7507BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Налаштуйтеся на роботу

      Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові спортивні навушники

      Налаштуйтеся на роботу

      Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги

      Налаштуйтеся на роботу

      Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові спортивні навушники

      Налаштуйтеся на роботу

      Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові спортивні навушники

        Справжні бездротові спортивні навушники

        Усього:

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        • Високоякісний звук
        • Професійне шумопоглинання
        • Чіткі виклики
        • Надійна фіксація у вусі
        Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

        Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

        Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

        Чіткі виклики, навіть коли вітряно

        Чіткі виклики, навіть коли вітряно

        Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.

        Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5

        Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5

        Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

        Слухайте лише звуки, які хочете. Професійне шумопоглинання

        Слухайте лише звуки, які хочете. Професійне шумопоглинання

        Повний спортзал? Шумний поїзд? Кілька мікрофонів і вдосконалена обробка звуку фільтрують зовнішній шум. Функція адаптивного шумопоглинання автоматично визначає, що ви робите, і відповідно регулює рівень навколишнього звуку, щоб ви завжди чули свою музику.

        Високоякісний звук. Насолоджуйтесь мелодіями, які не дають вам сидіти на місці!

        Високоякісний звук. Насолоджуйтесь мелодіями, які не дають вам сидіти на місці!

        Ці справжні бездротові навушники мають детальний звук із насиченими, чіткими басами, що лунають з динаміків із графеновим покриттям, які відтворюють кожен звук на блискучій високій і вагомій низькій частоті. На iOS чи Android ви зможете насолоджуватися повним зануренням, необхідним для підтримки енергії, а якщо ви виймете навушник, музика зупиниться.

        Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите

        Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите

        Досягайте своїх цілей, встановлюйте нові рекорди або бігайте для задоволення. Немає значення, чому ви рухаєтеся, ці навушники залишаться у вухах там, де потрібно. Оскільки усі вуха різні, ви отримуєте три розміри замінних вушних вкладишів і стабілізаторів, які можна комбінувати для ідеальної фіксації.

        Бездротові навушники з аудіо високої чіткості. Високоякісний звук для потокової передачі

        Незалежно від того, яку послугу потокової передачі ви використовуєте, ці сертифіковані бездротові навушники з аудіо високої чіткості забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшету, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.

        Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями

        Можна користуватися додатком Philips Headphones, щоб відрегулюватися рівень шумопоглинання або увімкнути функцію заглушення вітру, а ще у додатку можна оновити навушники новим програмним забезпеченням. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки відповідно до вашого тренування.

        Сенсорні елементи керування. Підтримка улюблених голосових помічників

        Сенсорні елементи керування спрощують роботу, а корисні сигнали підтвердження повідомляють про увімкнення функції. Підтримується як Siri, так і Google Асистент, а також можна підключатися до двох пристроїв одночасно. Чудово, якщо ви виконуєте потокову передачу музики з телефону й отримуєте сповіщення про тренування з розумного годинника.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          25 Ом
          Діаметр динаміків
          9,2 мм
          Чутливість
          100 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–40 000 Гц (LDAC)
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          • Динамічний
          • графенове покриття
          Аудіо високої чіткості
          Так

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro+
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Автоматичне приглушення шуму вітру
          Так

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 мікрофони зі штучним інтелектом, 1 мікрофон із кістковою провідністю
          Пониження шуму вітру
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,2
          Підтримуваний кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Водонепроникність
          IPX5
          Автоматичне вимкнення
          60 хвилин
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Внутрішньовушний тип кріплення
          • Силіконова накладка
          • Стабілізатор

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          7+21 год
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          8 + 24 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          55 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          500 мАгод.
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          13,05 г
          Бездротове заряджання
          Так
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Помічник

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S/M/L)
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 200 мм
          Інше
          • Ремінець: 1 шт.
          • 3 розміри стабілізаторів
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          7,16 x 2,97 x 4,32  см
          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          2,26 x 2,17 x 2,62  см
          Загальна вага
          0,058  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          13  см
          Ширина
          11  см
          Глибина
          4,7  см
          Вага брутто
          0,135  кг
          Вага нетто
          0,083  кг
          Вага тари
          0,052  кг
          Код EAN
          48 95229 12629 9

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          33,1  см
          Ширина
          25,7  см
          Висота
          26,7  см
          Вага брутто
          4,405  кг
          Вага нетто
          1,992  кг
          Вага тари
          2,413  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 12629 6

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          15,8  см
          Ширина
          12,1  см
          Висота
          12,2  см
          Вага брутто
          0,491  кг
          Вага нетто
          0,249  кг
          Вага тари
          0,242  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 12629 3

        • UPC

          UPC
          8 40063 20230 6

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