Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Налаштуйтеся на роботу
Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Налаштуйтеся на роботу
Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги
Налаштуйтеся на роботу
Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Налаштуйтеся на роботу
Від надихаючих списків відтворення до дзвінків із тренером, ці справжні бездротові навушники супроводжуватимуть вас у всіх справах. Насолоджуйтесь чудовим звуком і системою шумопоглинання, а також зручною посадкою, на яку можна покластися під час щоденного бігу на великі дистанції (адже навушники не випадатимуть із ваших вух). Переглянути усі переваги
Справжні бездротові спортивні навушники
Усього:
Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.
Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.
Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.
Повний спортзал? Шумний поїзд? Кілька мікрофонів і вдосконалена обробка звуку фільтрують зовнішній шум. Функція адаптивного шумопоглинання автоматично визначає, що ви робите, і відповідно регулює рівень навколишнього звуку, щоб ви завжди чули свою музику.
Ці справжні бездротові навушники мають детальний звук із насиченими, чіткими басами, що лунають з динаміків із графеновим покриттям, які відтворюють кожен звук на блискучій високій і вагомій низькій частоті. На iOS чи Android ви зможете насолоджуватися повним зануренням, необхідним для підтримки енергії, а якщо ви виймете навушник, музика зупиниться.
Досягайте своїх цілей, встановлюйте нові рекорди або бігайте для задоволення. Немає значення, чому ви рухаєтеся, ці навушники залишаться у вухах там, де потрібно. Оскільки усі вуха різні, ви отримуєте три розміри замінних вушних вкладишів і стабілізаторів, які можна комбінувати для ідеальної фіксації.
Незалежно від того, яку послугу потокової передачі ви використовуєте, ці сертифіковані бездротові навушники з аудіо високої чіткості забезпечать найкращий звук. Кодек, який найкраще підходить для вашого телефону чи планшету, вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим детальним звуком як на пристрої iOS, так і на Android.
Можна користуватися додатком Philips Headphones, щоб відрегулюватися рівень шумопоглинання або увімкнути функцію заглушення вітру, а ще у додатку можна оновити навушники новим програмним забезпеченням. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки відповідно до вашого тренування.
Сенсорні елементи керування спрощують роботу, а корисні сигнали підтвердження повідомляють про увімкнення функції. Підтримується як Siri, так і Google Асистент, а також можна підключатися до двох пристроїв одночасно. Чудово, якщо ви виконуєте потокову передачу музики з телефону й отримуєте сповіщення про тренування з розумного годинника.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
UPC
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.