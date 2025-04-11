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TAA7507BK/00
Високоякісний звук
Професійне шумопоглинання
Чіткі виклики
Надійна фіксація у вусі
Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.
Потрібно відповісти на дзвінок на пробіжці? З цими навушниками не потрібно ховатися від вітру. Під час розмови два мікрофони зі штучним інтелектом і мікрофон з кістковою провідністю допоможуть чітко передати ваш голос.
Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.
4.9
з 5
37
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
barkar1986
11/04/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Плюси
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Мінуси
Nie zauwazylem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Плюси
Moc, design, proste w obsłudze
Мінуси
Brak
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Плюси
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.