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Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги
Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги
Бездротові спортивні навушники відкритого типу
Усього:
Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вухо навушник або носити навушники, які закривають вухо. Замість цього звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з’являється у вашій голові!
Бігаєте під дощем? Рейтинг IP66 означає, що бруд або злива не зупинять ці навушники відкритого типу, і що вони безпечні й легко заряджаються навіть після того, як намокнуть. Просто витріть їх і прикріпіть до магнітної зарядної підставки.
Бігайте вночі. Вирушайте в похід горами в сутінках. Або на велосипеді в лісі. З яскравою світлодіодною смугою на задній частині шиї ви будете помітними у тьмяних середовищах. Світлодіоди можна керувати за допомогою програми Philips Headphones або за допомогою кнопки увімк./вимк. на шийній дузі.
Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу добре підходять для різних тренувань. Повне заряджання триває всього 2 години. Для швидкого додаткового підзаряджання, щоб отримати додатково годину відтворення, достатньо 15 хвилин зарядження.
Приймаєте виклики? Унікальне поєднання кісткової провідності і мікрофонів зі ШІ означає, що вас завжди буде чітко чути. Мікрофон зі ШІ усуває фонові шуми в будь-якому середовищі. Якщо ви бігаєте на вулиці або їдете на велосипеді, мікрофон із технологією кісткової провідності усуває неприємний шум вітру. Легко перемикайте мікрофони за допомогою кнопки на шийній дузі.
Навіщо себе обтяжувати? Ці навушники відкритого типу настільки легкі, що ви їх майже не відчуватимете, і вони не впадуть, коли ви будете рухатися. Шийна дуга огортає задню частину голови і вигинається над верхньою частину вух, щоб зручно утримувати навушники.
Кнопки на шийній дузі дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, керувати гучністю тощо. Навушники готові до спарення в момент увімкнення Bluetooth, і можна під’єднати одразу до двох пристроїв. Це чудовий варіант, якщо ви слухаєте музику на телефоні та отримуєте сповіщення про тренування зі смарт-годинника.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати світлодіодним індикатором роботи і перемикати між мікрофонами навушників зі ШІ та з кістковою провідністю для здійснення викликів у приміщенні або на вулиці. Для музики можна вибрати попередньо встановлені стилі прослуховування або за допомогою еквалайзера точно налаштувати звук, що відповідатиме вашому тренуванню.
Звук
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Аксесуари
Зовнішня коробка
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