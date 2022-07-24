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    Бездротові спортивні навушники відкритого типу

    TAA7607BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки. Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки. Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
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      Бездротові спортивні навушники відкритого типу

      TAA7607BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

      Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники відкритого типу

      Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

      Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги

      Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

      Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники відкритого типу

      Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

      Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста. Переглянути усі переваги

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        Бездротові спортивні навушники відкритого типу

        Бездротові спортивні навушники відкритого типу

        Усього:

        Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.

        • Накладні навушники серії Go
        • Кісткова провідність
        • Чіткі виклики
        • Світлодіодні індикатори для безпеки
        Звук без навушників. Відкритий дизайн

        Звук без навушників. Відкритий дизайн

        Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вухо навушник або носити навушники, які закривають вухо. Замість цього звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з’являється у вашій голові!

        Завжди готові в дорогу. Захист від пилу і води IP66

        Завжди готові в дорогу. Захист від пилу і води IP66

        Бігаєте під дощем? Рейтинг IP66 означає, що бруд або злива не зупинять ці навушники відкритого типу, і що вони безпечні й легко заряджаються навіть після того, як намокнуть. Просто витріть їх і прикріпіть до магнітної зарядної підставки.

        Будьте на виду. Світлодіодні індикатори для безпеки

        Будьте на виду. Світлодіодні індикатори для безпеки

        Бігайте вночі. Вирушайте в похід горами в сутінках. Або на велосипеді в лісі. З яскравою світлодіодною смугою на задній частині шиї ви будете помітними у тьмяних середовищах. Світлодіоди можна керувати за допомогою програми Philips Headphones або за допомогою кнопки увімк./вимк. на шийній дузі.

        Не хвилюйтеся. 9 годин відтворення

        Не хвилюйтеся. 9 годин відтворення

        Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу добре підходять для різних тренувань. Повне заряджання триває всього 2 години. Для швидкого додаткового підзаряджання, щоб отримати додатково годину відтворення, достатньо 15 хвилин зарядження.

        Чіткі виклики. У приміщенні, на вулиці, усюди

        Чіткі виклики. У приміщенні, на вулиці, усюди

        Приймаєте виклики? Унікальне поєднання кісткової провідності і мікрофонів зі ШІ означає, що вас завжди буде чітко чути. Мікрофон зі ШІ усуває фонові шуми в будь-якому середовищі. Якщо ви бігаєте на вулиці або їдете на велосипеді, мікрофон із технологією кісткової провідності усуває неприємний шум вітру. Легко перемикайте мікрофони за допомогою кнопки на шийній дузі.

        Дизайн відкритого типу. Легкі, комфортні, міцні

        Дизайн відкритого типу. Легкі, комфортні, міцні

        Навіщо себе обтяжувати? Ці навушники відкритого типу настільки легкі, що ви їх майже не відчуватимете, і вони не впадуть, коли ви будете рухатися. Шийна дуга огортає задню частину голови і вигинається над верхньою частину вух, щоб зручно утримувати навушники.

        Вбудовані елементи керування. Легке спарення

        Кнопки на шийній дузі дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, керувати гучністю тощо. Навушники готові до спарення в момент увімкнення Bluetooth, і можна під’єднати одразу до двох пристроїв. Це чудовий варіант, якщо ви слухаєте музику на телефоні та отримуєте сповіщення про тренування зі смарт-годинника.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати світлодіодним індикатором роботи і перемикати між мікрофонами навушників зі ШІ та з кістковою провідністю для здійснення викликів у приміщенні або на вулиці. Для музики можна вибрати попередньо встановлені стилі прослуховування або за допомогою еквалайзера точно налаштувати звук, що відповідатиме вашому тренуванню.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          4 Ом
          Діаметр динаміків
          15 мм
          Чутливість
          87 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          130 – 16 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          300 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 мікрофони, мікрофон зі ШІ і мікрофон із кістковою провідністю
          Пониження шуму вітру
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Багатоточкове з’єднання
          Так

        • Зручність

          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове
          Регулятор гучності
          Так
          Захист від дії води та пилу
          IP66

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Кріплення на вусі
          Кісткова провідність
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Відкритий

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          9  год
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (навушники)
          160 мАгод.
          Ресурс батареї в режимі очікування
          80 год.
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв на 1 год
          Кількість батарей
          1 шт.
          Вага батареї (всього)
          3,5 г
          Можна заряджати
          Так

        • Аксесуари

          Зарядний кабель
          Кабель магнітної системи заряджання, 200 мм
          Вкладиші
          1 пара
          Інше
          1 м’який футляр
          Короткий посібник
          Так

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          22,6  см
          Ширина
          18,4  см
          Висота
          19,5  см
          Вага брутто
          1,1  кг
          Вага нетто
          0,21  кг
          Вага тари
          0,89  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 12628 9

        • Розміри виробу

          Висота
          5,5  см
          Ширина
          14  см
          Глибина
          9,6  см
          Вага
          0,035  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          19,2  см
          Ширина
          17  см
          Глибина
          7  см
          Вага брутто
          0,234  кг
          Вага нетто
          0,07  кг
          Вага тари
          0,164  кг
          Код EAN
          48 95229 12628 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20229 0

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