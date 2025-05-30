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Більше не доступний
TAA7607BK/00
Звільніть свої вуха. Чуйте всі звуки.
Бігайте з ними, їздіть на велосипеді, гуляйте – полюбіть їх! Ці легкі, комфортні й міцні бездротові спортивні навушники відкритого типу дозволяють чути все, що відбувається навколо, і музику також. Тренуйтеся по новому як у парках, так і на вулицях міста.
Дизайн відкритого типу
Кісткова провідність
Чіткі виклики
Світлодіодні індикатори для безпеки
Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вухо навушник або носити навушники, які закривають вухо. Замість цього звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з’являється у вашій голові!
Бігаєте під дощем? Рейтинг IP66 означає, що бруд або злива не зупинять ці навушники відкритого типу, і що вони безпечні й легко заряджаються навіть після того, як намокнуть. Просто витріть їх і прикріпіть до магнітної зарядної підставки.
Бігайте вночі. Вирушайте в похід горами в сутінках. Або на велосипеді в лісі. З яскравою світлодіодною смугою на задній частині шиї ви будете помітними у тьмяних середовищах. Світлодіоди можна керувати за допомогою програми Philips Headphones або за допомогою кнопки увімк./вимк. на шийній дузі.
3.8
з 5
66
Відгуки
Swatu
30/05/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Плюси
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Мінуси
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Плюси
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Мінуси
złącze magnetyczne ładowania
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.