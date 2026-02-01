Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAB5109/10
Краще звучання для всіх ваших розваг
Яким би не був ваш улюблений контент чи ігри, ви полюбите їх іще більше! Цей чудовий низькопрофільний саундбар забезпечує чіткіше звучання голосів і кращі звукові ефекти. Сучасна аудіотехнологія створює ефект занурення у звук, що б ви не переглядали.
2.0-канальна система
Макс. 120 Вт HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.0-канальна система й технологія відтворення звуку з ефектом присутності цього саундбара забезпечують нові рівні звуання всього, що вам подобається. Чотири режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.
Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.
Переглядайте всі драми, сидячи в першому ряду. Цей саундбар із підтримкою Dolby® Digital Plus забезпечує відчуття об’ємного звуку без додаткових гучномовців. Ви почуєте й відчуєте різницю.
Відгуки