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  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
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  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг
  • Краще звучання для всіх ваших розваг

Саундбар 2.0

TAB5109/10

Краще звучання для всіх ваших розваг

Яким би не був ваш улюблений контент чи ігри, ви полюбите їх іще більше! Цей чудовий низькопрофільний саундбар забезпечує чіткіше звучання голосів і кращі звукові ефекти. Сучасна аудіотехнологія створює ефект занурення у звук, що б ви не переглядали.

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Краще звучання для всіх ваших розваг

  • 2.0-канальна система

  • Макс. 120 Вт HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Просто кращий звук телевізора

Просто кращий звук телевізора

2.0-канальна система й технологія відтворення звуку з ефектом присутності цього саундбара забезпечують нові рівні звуання всього, що вам подобається. Чотири режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.

DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті

DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті

Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Кінематографічний звук удома

Dolby Digital Plus. Кінематографічний звук удома

Переглядайте всі драми, сидячи в першому ряду. Цей саундбар із підтримкою Dolby® Digital Plus забезпечує відчуття об’ємного звуку без додаткових гучномовців. Ви почуєте й відчуєте різницю.

Технічні характеристики

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