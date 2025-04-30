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2.1-канальний саундбар

TAB6309/10

3.5

| (2) Відгуки

1 нагорода

Низький профіль. Звук, що наповнює кімнату.

Завдяки технології відтворення звуку з ефектом присутності та ультракомпактному бездротовому сабвуферу цей надзвичайно тонкий саундбар наповнить вашу кімнату, не займаючи при цьому багато місця. Він ідеально поєднується з телевізорами Ambilight для підсилення враження від перегляду будь-якого контенту.

Переглянути всі переваги

Низький профіль. Звук, що наповнює кімнату.

  • 2.1-кан. система, бездротовий сабвуфер

  • Макс. 320 Вт HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1-канальна система. Бездротовий сабвуфер для насиченіших низьких частот

2.1-канальна система. Бездротовий сабвуфер для насиченіших низьких частот

2.1-канальна система й технологія відтворення звуку з ефектом присутності забезпечують нові рівні звуку, а надкомпактний бездротовий сабвуфер додає вражаючої ваги ефектам і музиці. Чотири режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.

Надзвичайно тонкий дизайн ідеально підходить для низькопрофільних телевізорів Ambilight

Надзвичайно тонкий дизайн ідеально підходить для низькопрофільних телевізорів Ambilight

Цей саундбар має профіль лише 37 мм: він навіть поміститься під телевізорами Ambilight з нижчими підставками, а знімні настінні кронштейни (у комплекті) надають вам додаткові можливості. Надзвичайно компактний, потужний сабвуфер легко приховати і можна встановити вертикально або горизонтально.

DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті

DTS Virtual:X для захоплюючого 3D-звуку в будь-якій кімнаті

Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення TPV_PBTAWARD70

Відгуки

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3.5

з 5

2

Відгуки

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1

Дата використання 2025-03-30

Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1

Дата використання 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1

Дата використання 2026-01-22

Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1

Дата використання 2026-01-22

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