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TAB6309/10
Низький профіль. Звук, що наповнює кімнату.
Завдяки технології відтворення звуку з ефектом присутності та ультракомпактному бездротовому сабвуферу цей надзвичайно тонкий саундбар наповнить вашу кімнату, не займаючи при цьому багато місця. Він ідеально поєднується з телевізорами Ambilight для підсилення враження від перегляду будь-якого контенту.
2.1-кан. система, бездротовий сабвуфер
Макс. 320 Вт HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1-канальна система й технологія відтворення звуку з ефектом присутності забезпечують нові рівні звуку, а надкомпактний бездротовий сабвуфер додає вражаючої ваги ефектам і музиці. Чотири режими еквалайзера дозволяють вибрати стиль звуку відповідно до того, що ви дивитеся, а голоси стають чіткішими в будь-якому режимі, якщо ви увімкнете функцію покращення діалогів.
Цей саундбар має профіль лише 37 мм: він навіть поміститься під телевізорами Ambilight з нижчими підставками, а знімні настінні кронштейни (у комплекті) надають вам додаткові можливості. Надзвичайно компактний, потужний сабвуфер легко приховати і можна встановити вертикально або горизонтально.
Сумісність з DTS Virtual:X перетворює звук телевізора, створюючи відчуття віртуального 3D-звуку незалежно від того, що на екрані! Додаткові гучномовці не потрібні; ця технологія працює у будь-якій кімнаті: вмикайте її за допомогою пульта дистанційного керування саундбара або додатка Philips Home Entertainment.
Нагороди
3.5
з 5
2
Відгуки
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1
Дата використання 2025-03-30
Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1
Дата використання 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1
Дата використання 2026-01-22
Цей відгук про TAB6309 Soundbar 2.1
Дата використання 2026-01-22