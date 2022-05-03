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Той, що із фронтальним звуком
Отримайте більше задоволення від звучання кожного фільму, спортивної події та списку відтворення. Цей вишуканий саундбар із бездротовим сабвуфером та Dolby Atmos забезпечує кращі баси і чіткіші голоси. А також його легко додати у склад системи Multi-Room.
Бездротовий сабвуфер, макс. 240 Вт
Dolby Atmos®
Сумісність із DTS Play-Fi
Працює з голосовими помічниками
Відчуйте хвилювання присутності на грі, перебуваючи у власній вітальні. Режим Stadium EQ занурить вас у шум навколишнього натовпу, ніби ви й самі перебуваєте на стадіоні! Ви будете з хвилюванням переживати кожен ключовий момент і, водночас, чітко чутимете коментатора.
Попросіть пристрої, сумісні з Alexa, або будь-який гучномовець, який працює з Google Помічником, відтворити музику через саундбар. Надаєте перевагу Siri? Цей саунбар працює з Apple AirPlay 2, тому його можна також попросити. Збільшуйте гучність музики. Пропускайте доріжки. Усе повністю в режимі «вільні руки».
4.6
з 5
12
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Nico52
03/05/2022
Polska
Gitez
Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.
Плюси
Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.
Мінуси
Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2022-04-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2022-04-03
Irek ban
09/02/2022
Polska
SRZĘT spełnia moje oczekiwania
Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja
Плюси
Ładnie i czysto gra
Мінуси
Cena
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2021-08-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2021-08-09
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2019-10-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2019-10-24