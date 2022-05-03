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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

2.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

TAB8405/10

4.6

| (12) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Той, що із фронтальним звуком

Отримайте більше задоволення від звучання кожного фільму, спортивної події та списку відтворення. Цей вишуканий саундбар із бездротовим сабвуфером та Dolby Atmos забезпечує кращі баси і чіткіші голоси. А також його легко додати у склад системи Multi-Room.

Переглянути всі переваги

Той, що із фронтальним звуком

  • Бездротовий сабвуфер, макс. 240 Вт

  • Dolby Atmos®

  • Сумісність із DTS Play-Fi

  • Працює з голосовими помічниками

Режим Stadium EQ. Ви відчуєте себе на місці події

Відчуйте хвилювання присутності на грі, перебуваючи у власній вітальні. Режим Stadium EQ занурить вас у шум навколишнього натовпу, ніби ви й самі перебуваєте на стадіоні! Ви будете з хвилюванням переживати кожен ключовий момент і, водночас, чітко чутимете коментатора.

Підключення до улюблених пристроїв із голосовим помічником

Підключення до улюблених пристроїв із голосовим помічником

Попросіть пристрої, сумісні з Alexa, або будь-який гучномовець, який працює з Google Помічником, відтворити музику через саундбар. Надаєте перевагу Siri? Цей саунбар працює з Apple AirPlay 2, тому його можна також попросити. Збільшуйте гучність музики. Пропускайте доріжки. Усе повністю в режимі «вільні руки».

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичний вхід

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

12

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

3
1

03/05/2022

Polska

Polska

Gitez

Z produktow Philipsa korzystam od 18 lat,polecam znajomym.

Плюси

Czysta barwa dzwieku , wczesniej mialem kino domowe Philipsa.

Мінуси

Problem z ewentualnym serwiswm po gwarancji.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2022-04-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2022-04-03

09/02/2022

Polska

Polska

SRZĘT spełnia moje oczekiwania

Świetny dźwięk po odłączeniu dodatkowego głośnika- opcja

Плюси

Ładnie i czysto gra

Мінуси

Cena

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2021-08-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8505 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2021-08-09

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Dobra jakość dźwięku, moim zdaniem zupełnie nieporównywalna do nawet najlepszych głośników w najlepszych telewizorach. Jak komuś zależy na tym, aby naprawdę bardzo komfortowo oglądać kino czy seriale to zakup polecam. Do tego piękna jakość wykonania

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2019-10-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8405 Soundbar 2.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2019-10-24

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