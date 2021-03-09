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Більше не доступний
TAB8805/10
Потужний кінематографічний звук
Отримайте більше у кіновечір завдяки цьому потужному саундбару із бездротовим сабвуфером. Об’ємний звук із ефектом занурення від Dolby Atmos перенесе вас безпосередньо у вир подій. Сумісність із Play-Fi дозволяє створювати атмосферу справжнього об’ємного звуку.
Бездротовий сабвуфер, макс. 400 Вт
Dolby Atmos®
Сумісність із DTS Play-Fi
Працює з голосовими помічниками
Цей саундбар забезпечує 300 Вт насиченого звуку для будь-якого контенту, який ви переглядатимете, і кожної доріжки, яку ви любите. 3.1-канальний звук наповнює будь-яку кімнату захоплюючими звуковими доріжками, вражаючими ефектами та чітким діалогом. Бездротовий сабвуфер додає ефекту кожному вибуху та ритму.
Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей саундбар із підтримкою Dolby Atmos відтворює як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.
Легка сумісність з Play-Fi зробить цей саундбар зіркою налаштування Multi-Room. Можна синхронізувати гучномовці, сумісні з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room і навіть створити справжню систему об’ємного звуку – усе через додаток Philips Sound або додаток Play-Fi.
4.2
з 5
17
Відгуки
corrector
09/03/2021
Україна
Отличный звук для дома
Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата використання 2021-02-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером
Дата використання 2021-02-09
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2022-03-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Плюси
Dźwięk bass elegancki
Мінуси
Oprogramowanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2021-03-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Дата використання 2021-03-28