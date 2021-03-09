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  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Фотографія пульта дистанційного керування
  • Креслення зі сторони з’єднувачів
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу

Більше не доступний

3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

TAB8805/10

4.2

| (17) Відгуки

Потужний кінематографічний звук

Отримайте більше у кіновечір завдяки цьому потужному саундбару із бездротовим сабвуфером. Об’ємний звук із ефектом занурення від Dolby Atmos перенесе вас безпосередньо у вир подій. Сумісність із Play-Fi дозволяє створювати атмосферу справжнього об’ємного звуку.

Переглянути всі переваги

Потужний кінематографічний звук

  • Бездротовий сабвуфер, макс. 400 Вт

  • Dolby Atmos®

  • Сумісність із DTS Play-Fi

  • Працює з голосовими помічниками

Розумний саундбар. Надзвичайно кінематографічний звук

Розумний саундбар. Надзвичайно кінематографічний звук

Цей саундбар забезпечує 300 Вт насиченого звуку для будь-якого контенту, який ви переглядатимете, і кожної доріжки, яку ви любите. 3.1-канальний звук наповнює будь-яку кімнату захоплюючими звуковими доріжками, вражаючими ефектами та чітким діалогом. Бездротовий сабвуфер додає ефекту кожному вибуху та ритму.

Dolby Atmos. Отримайте більше задоволення

Dolby Atmos. Отримайте більше задоволення

Підсильте драму, незалежно від того, що ви переглядаєте. Цей саундбар із підтримкою Dolby Atmos відтворює як глибокі, так і високі тони звуку, створюючи віртуальний тривимірний об’ємний звук, який лине над вами й навколо вас.

Play-Fi. Від аудіо в режимі Multi-Room до об’ємного звуку

Play-Fi. Від аудіо в режимі Multi-Room до об’ємного звуку

Легка сумісність з Play-Fi зробить цей саундбар зіркою налаштування Multi-Room. Можна синхронізувати гучномовці, сумісні з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room і навіть створити справжню систему об’ємного звуку – усе через додаток Philips Sound або додаток Play-Fi.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

17

Відгуки

09/03/2021

Україна

Україна

Отличный звук для дома

Легко коннектится, много интерфейсов для подсоединения. ТВ соединил ч/з hdmi-arc, blue ray player - оптикой, тлф, play-fi - wi-fi, планшет - блютузом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата використання 2021-02-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 3.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

Дата використання 2021-02-09

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2022-03-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Плюси

Dźwięk bass elegancki

Мінуси

Oprogramowanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2021-03-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Дата використання 2021-03-28

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