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    BASS+

    Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

    TABH305BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужні низькі частоти. Жодного відволікання. Потужні низькі частоти. Жодного відволікання. Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
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      BASS+ Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      TABH305BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

      Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги

      BASS+ Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

      Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги

      Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

      Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги

      BASS+ Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

      Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

      Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги

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        BASS+

        BASS+

        Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Повністю складані

        15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням (ANC)

        Активне шумопоглинання (ANC) означає, що гуркіт потяга не перебиватиме барабанний ритм у навушниках. Бажаєте тиші? Просто активуйте режим ANC без відтворення музики. Ви отримаєте до 15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням та 18 годин відтворення з вимкненим. Заряджання через USB триває лише 2 години.

        Потужні баси. 32-мм неодимові акустичні динаміки

        Беріть танцмайданчик зі собою. 32-мм неодимові акустичні динаміки підтримують чітке звучання і потужні баси.

        Вага лише 145,5 г. Відчувайте легкість. Слухайте потужну музику

        Ці бездротові накладні навушники важать лише 145,5 г і дозволяють насолоджуватися низькими частотами зі справжнім комфортом. Дугу на голову легко налаштувати, вона така легка, що Ви її практично не відчуватимете. Амбушури м’які, їх можна нахилити для комфортного прилягання.

        Пласка складана конструкція для легкого зберігання у кишені чи сумці

        Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.

        Подвійне натиснення кнопки дозволяє увімкнути голосовий помічник на телефоні

        Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.

        18 годин відтворення з вимкненим режимом ANC

        18 годин відтворення з вимкненим режимом ANC. Заряджання через USB триває лише 2 години.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          9–21 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Мембрана
          ПЕТ
          Чутливість
          92 дБ
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          4.2
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Час очікування
          200 год.
          Час розмови
          33* години
          BT+ увімк. ANC
          Тривалість відтворення музики
          15*  год.
          BT+ увімк. ANC

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри виробу

          Висота
          18,5  см
          Ширина
          16,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага
          0,1625  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          22,5  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          4,8  см
          Вага брутто
          0,292  кг
          Вага нетто
          0,188  кг
          Вага тари
          0,104  кг
          Код EAN
          48 95229 10059 6

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          21,2  см
          Ширина
          16,5  см
          Висота
          24  см
          Вага брутто
          1,091  кг
          Вага нетто
          0,564  кг
          Вага тари
          0,527  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10059 3

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