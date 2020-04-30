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Більше не доступний

Бездротові навушники з технологією шумопоглинання

TABH305BK/00

4.4

| (18) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC.

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Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • М’які амбушури

  • Повністю складані

15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням (ANC)

Активне шумопоглинання (ANC) означає, що гуркіт потяга не перебиватиме барабанний ритм у навушниках. Бажаєте тиші? Просто активуйте режим ANC без відтворення музики. Ви отримаєте до 15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням та 18 годин відтворення з вимкненим. Заряджання через USB триває лише 2 години.

Потужні баси. 32-мм неодимові акустичні динаміки

Беріть танцмайданчик зі собою. 32-мм неодимові акустичні динаміки підтримують чітке звучання і потужні баси.

Вага лише 145,5 г. Відчувайте легкість. Слухайте потужну музику

Ці бездротові накладні навушники важать лише 145,5 г і дозволяють насолоджуватися низькими частотами зі справжнім комфортом. Дугу на голову легко налаштувати, вона така легка, що Ви її практично не відчуватимете. Амбушури м’які, їх можна нахилити для комфортного прилягання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

18

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

2

30/04/2020

Polska

Polska

Jedne najlepszych

Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam

Плюси

Cena/ Jakość++

Мінуси

W sumie nie widzę żadnych

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2019-03-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2019-03-30

24/04/2020

Polska

Polska

Świetne w tej cenie

Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.

Плюси

Jakość dźwięku, ANC, bass

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2020-03-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2020-03-24

24/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Bardzo fajne

[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.

Плюси

dobre są

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2019-12-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Дата використання 2019-12-24

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  1. Фактичні результати можуть відрізнятися