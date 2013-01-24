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Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги
Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники з технологією шумопоглинання
Ціна магазину Philips
Усього:
Активне шумопоглинання (ANC) означає, що гуркіт потяга не перебиватиме барабанний ритм у навушниках. Бажаєте тиші? Просто активуйте режим ANC без відтворення музики. Ви отримаєте до 15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням та 18 годин відтворення з вимкненим. Заряджання через USB триває лише 2 години.
Беріть танцмайданчик зі собою. 32-мм неодимові акустичні динаміки підтримують чітке звучання і потужні баси.
Ці бездротові накладні навушники важать лише 145,5 г і дозволяють насолоджуватися низькими частотами зі справжнім комфортом. Дугу на голову легко налаштувати, вона така легка, що Ви її практично не відчуватимете. Амбушури м’які, їх можна нахилити для комфортного прилягання.
Амбушури пласко складаються та повертаються всередину для легкого зберігання у кишені чи сумці. Просто складіть їх і візьміть зі собою.
Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.
Вмикайте голосовий помічник на телефоні, двічі натиснувши кнопку. Попросіть Siri чи Google Помічника налаштувати наступний список відтворення, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, переглянути погоду тощо.
18 годин відтворення з вимкненим режимом ANC. Заряджання через USB триває лише 2 години.
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