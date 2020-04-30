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Більше не доступний
TABH305BK/00
Потужні низькі частоти. Жодного відволікання.
Налаштуйте свою музику з насиченими, потужними басами. Не відвертайте свою увагу з активним шумопоглинанням (ANC). Ці бездротові накладні навушники найкраще передають ритми, які Ви любите. Одне заряджання забезпечує до 15 годин відтворення, навіть із увімкненим ANC.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Повністю складані
Активне шумопоглинання (ANC) означає, що гуркіт потяга не перебиватиме барабанний ритм у навушниках. Бажаєте тиші? Просто активуйте режим ANC без відтворення музики. Ви отримаєте до 15 годин відтворення з увімкненим активним шумопоглинанням та 18 годин відтворення з вимкненим. Заряджання через USB триває лише 2 години.
Беріть танцмайданчик зі собою. 32-мм неодимові акустичні динаміки підтримують чітке звучання і потужні баси.
Ці бездротові накладні навушники важать лише 145,5 г і дозволяють насолоджуватися низькими частотами зі справжнім комфортом. Дугу на голову легко налаштувати, вона така легка, що Ви її практично не відчуватимете. Амбушури м’які, їх можна нахилити для комфортного прилягання.
4.4
з 5
18
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Damiano90
30/04/2020
Polska
Jedne najlepszych
Są to bardzo dobrze wykonane słuchawki. Bateria trzyma 6-7h. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem. Jakość dźwięku zachwycająca jak na tą cenę. Polcam
Плюси
Cena/ Jakość++
Мінуси
W sumie nie widzę żadnych
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2019-03-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2019-03-30
Mariuszzz
24/04/2020
Polska
Świetne w tej cenie
Świetne słuchawki w tej cenie, kupiłem je dla syna i jestem zaskoczony jakością dźwięku. Sobie kupiłem TAPH805BK i jestem mega zadowolony, a 305BK są ich tańszą i delikatnie słabszą wersją. Jakość dźwięku jest super, ANC również działa przyzwoicie, są również wygodne.
Плюси
Jakość dźwięku, ANC, bass
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2020-03-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2020-03-24
hubud92
24/04/2020
Polska
Працівник Philips
Bardzo fajne
[Employee of philipsglobal] Fajne słuchawki, sprawdzają się przy telefonie jak i przy pc. Dźwięk czysty, przyjemny, basik też ujdzie. Fajny materiał, dzięki czemu są wygodne.
Плюси
dobre są
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2019-12-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TABH305BK Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Дата використання 2019-12-24
Фактичні результати можуть відрізнятися