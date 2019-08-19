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Радіогодинник

TADR402/12
Загальна оцінка / 5
  • Допомагає прокидатися. Допомагає спати. Допомагає прокидатися. Допомагає спати. Допомагає прокидатися. Допомагає спати.
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    Радіогодинник

    TADR402/12
    Загальна оцінка / 5

    Допомагає прокидатися. Допомагає спати.

    Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.

    Радіогодинник

    Допомагає прокидатися. Допомагає спати.

    Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.

    Допомагає прокидатися. Допомагає спати.

    Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.

    Радіогодинник

    Допомагає прокидатися. Допомагає спати.

    Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.

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      Радіогодинник

      Радіогодинник

      Усього:

      Допомагає прокидатися. Допомагає спати.

      Дзеркальний дисплей. Вишуканий і чіткий

      Дзеркальний дисплей чітко показує час і використовується також як сенсорна панель керування. Можна налаштувати яскравість дисплея.

      Резервні батареї на випадок збою в електропостачанні

      Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні

      Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми повільно збільшується

      Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.

      Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

      Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.

      Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблену станцію

      Засинайте спокійно, слухаючи улюблену радіостанцію в фоновому режимі. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної радіостанції до 2 годин. Після завершення встановленого часу радіоприймач вимкнеться. Більше жодних пробуджень серед ночі зі здивуванням, чому радіо досі ввімкнене!

      USB-роз’єм. Заряджайте телефон

      Зручний USB-роз’єм дозволяє використовувати живлення годинника для заряджання телефону, поки Ви спите.

      Нічник. Торкніться вгорі годинника

      Якщо Вам потрібно встати вночі, просто торкніться вгорі годинника, щоб увімкнути нічник. Друге натиснення зменшить яскравість і подарує приємне тьмяне світіння.

      Технічні характеристики

      • годинник

        Тип
        Цифровий
        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години
        Дисплей
        LED

      • Будильник

        Кількість будильників
        2
        Таймер вимкнення
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Антена
        FM-антена
        Діапазони тюнера
        • FM
        • Цифрове налаштування
        Частотний діапазон
        87,5–108  МГц
        Кількість попередньо встановлених станцій
        20

      • Зручність

        Будильники
        • Будильник із радіо
        • Будильник із зумером
        • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
        • Час двох будильників
        • Повільне пробудження
        Таймер сну
        Так
        Яскравість дисплея
        Висока/ середня/ низька
        Регулятор гучності
        Збільшення/зменшення

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Резервна батарея
        CR2032 (у комплекті)
        Тип живлення
        Змінний струм

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        171 x 70 x 120 мм
        Вага нетто
        0,426  кг
        Вага брутто
        0,5  кг
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        110 x 55 x 110  мм
        Вага виробу
        0,28  кг

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        1

      • Заряджання через USB-роз’єм

        5 В, 1 А
        Так

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон

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