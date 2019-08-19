Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
Допомагає прокидатися. Допомагає спати.
Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає прокидатися. Допомагає спати.
Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.
Допомагає прокидатися. Допомагає спати.
Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Допомагає прокидатися. Допомагає спати.
Прокидайтеся готовими до нового дня. Цей годинник із радіо заряджатиме Ваш телефон і будитиме Вас звуковим або радіосигналом із помірним збільшенням гучності. Він має таймер сну, щоб Ви могли засинати під звуки радіопрограми, а також нічник.
Радіогодинник
Усього:
Дзеркальний дисплей чітко показує час і використовується також як сенсорна панель керування. Можна налаштувати яскравість дисплея.
Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні
Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.
Засинайте спокійно, слухаючи улюблену радіостанцію в фоновому режимі. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної радіостанції до 2 годин. Після завершення встановленого часу радіоприймач вимкнеться. Більше жодних пробуджень серед ночі зі здивуванням, чому радіо досі ввімкнене!
Зручний USB-роз’єм дозволяє використовувати живлення годинника для заряджання телефону, поки Ви спите.
Якщо Вам потрібно встати вночі, просто торкніться вгорі годинника, щоб увімкнути нічник. Друге натиснення зменшить яскравість і подарує приємне тьмяне світіння.
годинник
Будильник
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Розміри
Аксесуари
Гучномовці
Заряджання через USB-роз’єм