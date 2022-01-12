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DVD-програвач

TAEP200/12

3.9

| (8) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Насолоджуйтеся відтворенням усіх форматів – із DVD та USB

Програвач мрії з бездоганним, реалістичним зображенням та можливістю відтворення практично будь-якого диска! DVD-програвач Philips TAEP200 дозволяє переглядати фільми та слухати музику.

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Насолоджуйтеся відтворенням усіх форматів – із DVD та USB

  • USB 2.0

Обробка відео 12 біт/108 МГц для чіткого та природного зображення

Обробка відео 12 біт/108 МГц для чіткого та природного зображення

12-бітний ЦАП відео – це чудовий цифроаналоговий перетворювач, який зберігає кожну деталь оригінального зображення. Він дозволяє побачити непомітні відтінки і плавнішу градацію кольорів, забезпечуючи відтворення яскравішого та більш природного зображення. Обмежені можливості звичайного 10-бітного цифроаналогового перетворювача стають особливо помітними у разі використання великих екранів та проекторів.

Відтворення дисків CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Відтворення дисків CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Відтворюйте вміст практично будь-якого диска – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW чи DVD-RW. Відчуйте неперевершену гнучкість та зручність відтворення усіх дисків на одному пристрої.

Зображення на весь екран для оптимального перегляду

Зображення на весь екран для оптимального перегляду

Незалежно від того, який вміст ви переглядаєте і на якому телевізорі, функція «Зображення на весь екран» гарантує заповнення зображенням усього екрана. Зникають надокучливі чорні смуги вгорі та внизу, й не потрібно для цього виконувати жодних втомливих налаштувань вручну. Просто натисніть кнопку «Зображення на весь екран», виберіть формат і переглядайте фільм у повноекранному режимі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

8

Відгуки

3

12/01/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Плюси

Małe gabaryty, prosta obsługa

Мінуси

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Дата використання 2020-12-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Дата використання 2020-12-12

17/09/2023

Latvija

Latvija

Brīnišķīgas īpašības

Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.

Плюси

Jancis

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAEP200 DVD atskaņotājs

Дата використання 2023-08-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAEP200 DVD atskaņotājs

Дата використання 2023-08-17

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Плюси

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Мінуси

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Дата використання 2023-11-22

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Дата використання 2023-11-22

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