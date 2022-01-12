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TAEP200/12
Насолоджуйтеся відтворенням усіх форматів – із DVD та USB
Програвач мрії з бездоганним, реалістичним зображенням та можливістю відтворення практично будь-якого диска! DVD-програвач Philips TAEP200 дозволяє переглядати фільми та слухати музику.
USB 2.0
12-бітний ЦАП відео – це чудовий цифроаналоговий перетворювач, який зберігає кожну деталь оригінального зображення. Він дозволяє побачити непомітні відтінки і плавнішу градацію кольорів, забезпечуючи відтворення яскравішого та більш природного зображення. Обмежені можливості звичайного 10-бітного цифроаналогового перетворювача стають особливо помітними у разі використання великих екранів та проекторів.
Відтворюйте вміст практично будь-якого диска – CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW чи DVD-RW. Відчуйте неперевершену гнучкість та зручність відтворення усіх дисків на одному пристрої.
Незалежно від того, який вміст ви переглядаєте і на якому телевізорі, функція «Зображення на весь екран» гарантує заповнення зображенням усього екрана. Зникають надокучливі чорні смуги вгорі та внизу, й не потрібно для цього виконувати жодних втомливих налаштувань вручну. Просто натисніть кнопку «Зображення на весь екран», виберіть формат і переглядайте фільм у повноекранному режимі.
3.9
з 5
8
Відгуки
Andreess
12/01/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Плюси
Małe gabaryty, prosta obsługa
Мінуси
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Дата використання 2020-12-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Дата використання 2020-12-12
0pītis
17/09/2023
Latvija
Brīnišķīgas īpašības
Ļoti lielisks dizains, viegls, attēlā kvalitāte super. Aizmugurējais apgaismojums pēc savas gaumes.
Плюси
Jancis
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAEP200 DVD atskaņotājs
Дата використання 2023-08-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAEP200 DVD atskaņotājs
Дата використання 2023-08-17
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Плюси
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Мінуси
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Дата використання 2023-11-22
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Дата використання 2023-11-22
Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress і HDMI Logos є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.