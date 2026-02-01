Вбудований програвач із лотком для завантаження компакт-дисків

Незалежно від того, чи це старий компакт-диск із різними записами з минулих часів, чи новий реліз, — вставте сріблястий диск у лоток для завантаження попереду й насолоджуйтесь музикою, яка вам до вподоби. Вбудований програвач компакт-дисків підтримує всі формати CD, а на чіткому світлодіодному дисплеї можна переглядати інформацію про треки й відтворення.