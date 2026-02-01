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TAFT1/10
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Програвач FT1 із Bluetooth® запрошує вас насолодитися улюбленою музикою. Литий алюмінієвий диск обертає вінілові платівки з витонченістю, а також тут є вбудований програвач компакт-дисків. Ви можете налаштувати й відтворювати музику бездротово або через під’єднання до мережі.
Програвач платівок і компакт-дисків
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Високоякісні компоненти
Вихід RCA aux, роз’єм для навушників
Альбоми. Мініальбоми. Сингли. Програвач платівок Philips Fidelio FT1 виготовлено з високоякісних компонентів, щоб ви могли отримувати насолоду від прослуховування платівок протягом багатьох років. Можна програвати вініл зі швидкістю 33 1/3 або 45 обертів на хвилину: просто за допомогою 2-швидкісного тактильного регулятора виберіть потрібну швидкість й опустіть голку.
Незалежно від того, чи це старий компакт-диск із різними записами з минулих часів, чи новий реліз, — вставте сріблястий диск у лоток для завантаження попереду й насолоджуйтесь музикою, яка вам до вподоби. Вбудований програвач компакт-дисків підтримує всі формати CD, а на чіткому світлодіодному дисплеї можна переглядати інформацію про треки й відтворення.
FT1 швидко з’єднається з вашими бездротовими гучномовцями або навушниками через Bluetooth®. Або ви можете використовувати Auracast™ для трансляції відтворення записів і компакт-дисків на скільки завгодно сумісних гучномовців, що чудово підходить для вечірок. Підтримка кодека LC3 забезпечує найкращу якість звуку.
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Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.