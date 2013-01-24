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    BeNear

    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    TAGH301BL/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ультралегкі, надзвичайно витончені Ультралегкі, надзвичайно витончені Ультралегкі, надзвичайно витончені
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      BeNear Гарнітура для комп’ютерних ігор

      TAGH301BL/00
      Загальна оцінка / 5

      Ультралегкі, надзвичайно витончені

      Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги

      BeNear Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Ультралегкі, надзвичайно витончені

      Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги

      Ультралегкі, надзвичайно витончені

      Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги

      BeNear Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Ультралегкі, надзвичайно витончені

      Надлегка конструкція, регульована дуга на голову із внутрішньою м’якою підкладкою, поліуретанові амбушури з відчуттям прохолоди, точні 40-мм акустичні динаміки, багатофункціональний блок дистанційного керування, чіткий мікрофон – усе це забезпечує краще занурення користувача в ігри. Переглянути усі переваги

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        BeNear

        BeNear

        Гарнітура для комп’ютерних ігор

        Усього:

        Ультралегкі, надзвичайно витончені

        • 40-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Компактне складання кількома способами
        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення звуку без спотворення.

        Регульована головна стяжка для тривалого комфортного носіння

        Регульована головна стяжка для тривалого комфортного носіння

        Унікальна конструкція дуги на голову забезпечує персоналізовану та комфортну фіксацію. Крім можливості налаштування висоти, вона гарантує тривале комфортне носіння.

        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Чудова ізоляція звуку завдяки конструкції закритого типу

        Акустичну конструкцію закритого типу спеціально створено для усунення небажаного витоку звуку та збереження його деталей.

        Легка накладна конструкція для тривалого комфортного носіння

        Легка накладна конструкція для тривалого комфортного носіння

        Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.

        Насичений динамічний і чіткий звук

        Насичений динамічний і чіткий звук

        40-мм неодимові динаміки забезпечують динамічні, потужні низькі частоти та чіткий звук. Дизайн закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку, що дозволяє насолоджуватися усіма деталями та поринути у гру.

        Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди забезпечують максимальний комфорт

        Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди можна нахилити для максимального комфорту.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Чутливість
          102 дБ
          Тип
          динамічний
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          1,8 м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Перемикач звуку
          Так

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Короткий посібник
          • З’єднання через 3,5-мм роз’єм

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Розміри виробу

          Вага
          0,211  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          24  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          7,5  см
          Вага брутто
          0,415  кг
          Вага нетто
          0,222  кг
          Вага тари
          0,193  кг
          Код EAN
          48 95229 11927 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          53  см
          Ширина
          44,5  см
          Висота
          54,2  см
          Вага брутто
          13,8  кг
          Вага нетто
          5,328  кг
          Вага тари
          8,472  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11927 4

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          25  см
          Ширина
          21,2  см
          Висота
          24,5  см
          Вага брутто
          1,5  кг
          Вага нетто
          0,666  кг
          Вага тари
          0,834  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11927 1

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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