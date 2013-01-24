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Ігри з кращим ефектом занурення
Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ігри з кращим ефектом занурення
Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги
Ігри з кращим ефектом занурення
Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ігри з кращим ефектом занурення
Завдяки професійній технології тривимірного звуку Dirac, ультралегкій конструкції, регульованій дузі на голову, поліуретановим амбушурам з відчуттям прохолоди та піною з ефектом пам’яті, точним 40-мм акустичним динамікам користувачі можуть грати в ігри з кращим ефектом занурення. Переглянути усі переваги
Гарнітура для комп’ютерних ігор
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Унікальна конструкція дуги на голову забезпечує персоналізовану та комфортну фіксацію. Крім можливості налаштування висоти, вона гарантує тривале комфортне носіння.
Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.
Інтегрований дистанційний контролер дозволяє регулювати гучність динаміків і вимикати звук мікрофона за допомогою «однієї кнопки», що зручно для командної гри на комп’ютері та онлайн-зустрічі.
Чашки із матеріалу з відчуттям прохолоди можна нахилити для максимального комфорту.
Професійна та авторитетна технологія Dirac HD/3D-звуку забезпечує драматичне оновлення якості звуку з точним просторовим позиціонуванням, природним і прозорим звуком.
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