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Бездротові навушники

TAH1108BK/00

Тримайте музику біля себе

Займайтеся своїми справами, слухаючи улюблений контент. Ці бездротові накладні навушники забезпечують 15 годин відтворення та чіткий звук. Завдяки кнопкам на амбушурах можна легко керувати музикою і викликами, а самі амбушури складаються для зручного зберігання.

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Тримайте музику біля себе

  • 30-мм динаміки/закритого типу

  • Bluetooth®

  • Легка дуга на голову

  • Пласке складання

15 годин відтворення і швидке заряджання

Ці накладні навушники з Bluetooth легко спарювати, а ви отримуєте 15 годин відтворення після 2 годин заряджання. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 3 години відтворення музики.

Чіткий звук

Потужні 30-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук, а дизайн закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку. Насолоджуйтесь кожною хвилиною своїх мелодій, і ніхто не чутиме, що ви слухаєте.

Легко носити. Легко користуватися

М’які амбушури забезпечують додатковий рівень комфорту під час прослуховування. За допомогою кнопок на амбушурі можна налаштувати гучність, пропускати або призупиняти відтворення доріжок, приймати або відхиляти виклики тощо.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.