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TAH1108BK/00
Тримайте музику біля себе
Займайтеся своїми справами, слухаючи улюблений контент. Ці бездротові накладні навушники забезпечують 15 годин відтворення та чіткий звук. Завдяки кнопкам на амбушурах можна легко керувати музикою і викликами, а самі амбушури складаються для зручного зберігання.
30-мм динаміки/закритого типу
Bluetooth®
Легка дуга на голову
Пласке складання
Ці накладні навушники з Bluetooth легко спарювати, а ви отримуєте 15 годин відтворення після 2 годин заряджання. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 3 години відтворення музики.
Потужні 30-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий звук, а дизайн закритого типу гарантує чудову ізоляцію звуку. Насолоджуйтесь кожною хвилиною своїх мелодій, і ніхто не чутиме, що ви слухаєте.
М’які амбушури забезпечують додатковий рівень комфорту під час прослуховування. За допомогою кнопок на амбушурі можна налаштувати гучність, пропускати або призупиняти відтворення доріжок, приймати або відхиляти виклики тощо.
Відгуки
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.