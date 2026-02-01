Тримайте музику біля себе

Займайтеся своїми справами, слухаючи улюблений контент. Ці бездротові накладні навушники забезпечують 15 годин відтворення та чіткий звук. Завдяки кнопкам на амбушурах можна легко керувати музикою і викликами, а самі амбушури складаються для зручного зберігання.