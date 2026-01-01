Під’єднання до улюблених пристроїв

2-м кабель для навушників ідеально підходить для під’єднання до ноутбука чи планшета. Якщо ви в дорозі, цей кабель дозволяє безпечно тримати пристрій у сумці чи кишені під час прослуховування у режимі «вільні руки».