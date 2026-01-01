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Більше не доступний

Накладні навушники

TAH2005BK/00

Це ваш час
Ці прості накладні навушники пропонують зручне прилягання та чіткий звук будь-якого контенту – від ваших улюблених мелодій до найновіших подкастів. Чудово підходять для щоденного використання, а кабель ідеальної довжини 2 м дозволяє підключатися до улюблених пристроїв.
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Це ваш час

  • М’які комфортні амбушури

  • 40-мм динаміки

  • Легка дуга на голову

  • 2-м кабель для навушників

Вмикайте власну музику

Ці дротові накладні навушники забезпечують комфортне прослуховування стільки часу, скільки потрібно. Потужні 40-мм динаміки забезпечують чіткий звук. Накладна конструкція гарантує хорошу пасивну ізоляцію шумів; інші не будуть чути, що ви слухаєте.

Легкість на весь день. Щоденний комфорт

М’яка регульована дуга на голову підходить для будь-якої голови, а м’які амбушури чудові для тривалого прослуховування. Батареї немає, тому немає обмеження щодо часу відтворення. Ідеальний варіант, якщо ви захоплюєтеся останніми подкастами.

Під’єднання до улюблених пристроїв

2-м кабель для навушників ідеально підходить для під’єднання до ноутбука чи планшета. Якщо ви в дорозі, цей кабель дозволяє безпечно тримати пристрій у сумці чи кишені під час прослуховування у режимі «вільні руки».

Технічні характеристики

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