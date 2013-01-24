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    Бездротові ТВ-навушники

    TAH6005BK/10
    Загальна оцінка / 5
    • Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо
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      Бездротові ТВ-навушники

      TAH6005BK/10
      Загальна оцінка / 5

      Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо

      Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги

      Бездротові ТВ-навушники

      Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо

      Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги

      Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо

      Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги

      Бездротові ТВ-навушники

      Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо

      Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги

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        Бездротові ТВ-навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо

        • 30-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • Чорний

        Кожен фільм, кожне шоу. Слухайте, не заважаючи іншим

        Ідеально налаштовані 30-мм динаміки забезпечують чіткий, блискучий звук із чудовими низькими частотами, що ідеально підходить для усього, що вам подобається. Повнорозмірні чашки мають накладну конструкцію для чудової пасивної ізоляції шумів. Ви не пропустите жодного рядка діалогу і не заважатимете іншим.

        Автоматичне налаштування бездротового з’єднання FM

        Ці бездротові навушники для телевізора автоматично вибирають найкраще доступне з’єднання FM, забезпечуючи чіткий звук без затримки. Не потрібно нічого налаштовувати, а діапазон 100 м дозволяє легко слухати контент у будь-якому місці дому.

        Легкі та комфортні

        Легка конструкція надзвичайно комфортна, що ідеально підходить для перегляду вечірніх серіалів, коли ви не хочете розбудити дитину! М’яка дуга на голову та чашки регульовані, що дозволяє легко знайти найкраще положення для себе.

        18 годин відтворення після повного заряджання

        Пара акумуляторних батарей AAA з комплекту забезпечує до 18 годин відтворення після одного заряджання. Заряджання триває 6 годин.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотна характеристика
          20–20000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Діаметр динаміків
          30 мм
          Спотворення
          < 1% THD при 1 кГц
          Коефіцієнт «сигнал-шум»
          > 60 дБ
          Опір
          24  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Чутливість
          115 при 1 кГц  дБ

        • Потужність

          Тип батареї
          AAA
          Час зарядження
          6  год.
          Час роботи від батареї
          18 год
          Джерело живлення
          Кабель

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне налаштування
          Так
          Розміщення антени
          Зовнішнє
          Діапазони тюнера
          FM
          Діапазон передавача
          100 м

        • Під'єднання

          Аудіовхід (3,5 мм)
          на передавачі

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так
          3,5-мм аудіокабель
          Так
          Трубка антени
          Так
          У комплекті
          Штекер стандарту Великобританії
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11122 6
          Глибина
          10  см
          Вага брутто
          0,926  кг
          Висота
          31,3  см
          Вага нетто
          0,598  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Вага тари
          0,328  кг
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          24  см

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          1 48 95229 11122 3
          Вага брутто
          3,314  кг
          Висота
          32,5  см
          Довжина
          32,5  см
          Вага нетто
          1,794  кг
          Вага тари
          1,52  кг
          Ширина
          26  см

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          19x8x20 см
          Вага
          0,207  кг

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