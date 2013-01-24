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Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо
Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо
Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги
Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо
Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук для прослуховування шоу, фільмів тощо
Насолоджуйтеся звучанням улюблених шоу та фільмів, не заважаючи іншим! Ці бездротові накладні телевізійні навушники забезпечують чіткий звук без затримок із чудовими басами. Бездротовий діапазон вражаючий – 100 м. Переглянути усі переваги
Бездротові ТВ-навушники
Ціна магазину Philips
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Ідеально налаштовані 30-мм динаміки забезпечують чіткий, блискучий звук із чудовими низькими частотами, що ідеально підходить для усього, що вам подобається. Повнорозмірні чашки мають накладну конструкцію для чудової пасивної ізоляції шумів. Ви не пропустите жодного рядка діалогу і не заважатимете іншим.
Ці бездротові навушники для телевізора автоматично вибирають найкраще доступне з’єднання FM, забезпечуючи чіткий звук без затримки. Не потрібно нічого налаштовувати, а діапазон 100 м дозволяє легко слухати контент у будь-якому місці дому.
Легка конструкція надзвичайно комфортна, що ідеально підходить для перегляду вечірніх серіалів, коли ви не хочете розбудити дитину! М’яка дуга на голову та чашки регульовані, що дозволяє легко знайти найкраще положення для себе.
Пара акумуляторних батарей AAA з комплекту забезпечує до 18 годин відтворення після одного заряджання. Заряджання триває 6 годин.
Звук
Потужність
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри