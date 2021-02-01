Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів.
Нашіптування зізнань, сцени з переслідуванням на автомобілях або надзвичайно чіткі конференц-виклики... Коли ви будете відпочивати за переглядом улюбленого шоу або працювати з дому, ці бездротові накладні навушники для телевізора забезпечать чудове прослуховування й чіткий звук без затримок.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Бездротові ТВ-навушники
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Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів.
Бездротові ТВ-навушники
Bluetooth-передавач
Низька затримка
18 годин відтворення
Кожен фільм, кожне шоу. Слухайте, не заважаючи іншим
Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують чіткий, блискучий звук із чудовими низькими частотами, що ідеально підходить для всього, що вам подобається. Повнорозмірні амбушури мають накладну конструкцію для чудової пасивної ізоляції шумів. Ви не пропустите жодного рядка діалогу й не заважатимете іншим.
Ідеальна синхронізація діалогів. Bluetooth-передавач із низькою затримкою
Завдяки суперстабільному з’єднанню Bluetooth із низьким рівнем затримки у вас не буде проблем із синхронізацією, які можуть виникати під час перегляду телевізора з бездротовими навушниками. Звукові ефекти й діалоги ідеально відповідатимуть тому, що відбувається на екрані. Під час першого використання просто натисніть передавач для з’єднання в пару.
Легкі та комфортні
Легка конструкція надзвичайно комфортна й ідеально підходить для перегляду вечірніх серіалів, коли ви не хочете тривожити сусідів! Дугу на голову та м’які амбушури можна регулювати, що дозволяє легко знайти найкраще положення.
Налаштування за кілька секунд
Просто під’єднайте 3,5-мм кабель із комплекту до роз'єму для навушників телевізора, а трансмітер під'єднайте до іншого кінця кабелю. Потім під’єднайте трансмітер до роз'єму USB на телевізорі. Щоб під’єднатися до комп’ютера, під’єднайте трансмітер до роз’єму USB і налаштуйте відповідно налаштування звуку.
18 годин відтворення після повного заряджання*
18 годин відтворення, і ви не пропустите жодного моменту. Повне заряджання через кабель USB-C з комплекту триває 2 години. Якщо батарея розряджається, швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечить додаткову годину роботи. Ідеальний варіант для перегляду ще одного епізоду!
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