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    • Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів. Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів. Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів.
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      Бездротові ТВ-навушники

      TAH6206BK/00

      Загальна оцінка / 5
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      Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів.

      Нашіптування зізнань, сцени з переслідуванням на автомобілях або надзвичайно чіткі конференц-виклики... Коли ви будете відпочивати за переглядом улюбленого шоу або працювати з дому, ці бездротові накладні навушники для телевізора забезпечать чудове прослуховування й чіткий звук без затримок.

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      Бездротові ТВ-навушники

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      Бездротові ТВ-навушники
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      Бездротові ТВ-навушники

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      Чудовий звук як телевізора, так і конференц-викликів.

      • Бездротові ТВ-навушники
      • Bluetooth-передавач
      • Низька затримка
      • 18 годин відтворення
      Кожен фільм, кожне шоу. Слухайте, не заважаючи іншим

      Кожен фільм, кожне шоу. Слухайте, не заважаючи іншим

      Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують чіткий, блискучий звук із чудовими низькими частотами, що ідеально підходить для всього, що вам подобається. Повнорозмірні амбушури мають накладну конструкцію для чудової пасивної ізоляції шумів. Ви не пропустите жодного рядка діалогу й не заважатимете іншим.

      Ідеальна синхронізація діалогів. Bluetooth-передавач із низькою затримкою

      Ідеальна синхронізація діалогів. Bluetooth-передавач із низькою затримкою

      Завдяки суперстабільному з’єднанню Bluetooth із низьким рівнем затримки у вас не буде проблем із синхронізацією, які можуть виникати під час перегляду телевізора з бездротовими навушниками. Звукові ефекти й діалоги ідеально відповідатимуть тому, що відбувається на екрані. Під час першого використання просто натисніть передавач для з’єднання в пару.

      Легкі та комфортні

      Легкі та комфортні

      Легка конструкція надзвичайно комфортна й ідеально підходить для перегляду вечірніх серіалів, коли ви не хочете тривожити сусідів! Дугу на голову та м’які амбушури можна регулювати, що дозволяє легко знайти найкраще положення.

      Налаштування за кілька секунд

      Налаштування за кілька секунд

      Просто під’єднайте 3,5-мм кабель із комплекту до роз'єму для навушників телевізора, а трансмітер під'єднайте до іншого кінця кабелю. Потім під’єднайте трансмітер до роз'єму USB на телевізорі. Щоб під’єднатися до комп’ютера, під’єднайте трансмітер до роз’єму USB і налаштуйте відповідно налаштування звуку.

      18 годин відтворення після повного заряджання*

      18 годин відтворення, і ви не пропустите жодного моменту. Повне заряджання через кабель USB-C з комплекту триває 2 години. Якщо батарея розряджається, швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечить додаткову годину роботи. Ідеальний варіант для перегляду ще одного епізоду!

      Технічні характеристики

      • Звук

        Частотний діапазон
        20–20 000 Гц
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Опір
        24 Ом
        Максимальна вхідна потужність
        30 мВт
        Чутливість
        118 дБ (1 кГц)
        Тип динаміка
        Динамічний

      • Під'єднання

        Версія Bluetooth
        5,1
        Бездротове використання
        Так
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Знімний кабель
        Так
        Максимальний діапазон
        До 10  м
        Багатоточкове з’єднання
        Так
        Підтримуваний кодек
        SBC
        Тип бездротової передачі
        Bluetooth

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        32.5  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        26  см
        Вага брутто
        2.271  кг
        Висота
        32.5  см
        Код GTIN
        1 48 95229 11774 4
        Вага нетто
        0.819  кг
        Вага тари
        1.452  кг

      • Зручність

        Автоматичне вимкнення
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Тип елементів керування
        Кнопкове

      • Потужність

        Можна заряджати
        Так
        Кількість батарей
        1 шт.
        Тривалість відтворення музики
        18  годин(-и)
        Час розмови
        20 год*
        Час заряджання
        2  годин(-и)
        Швидке зарядження
        15 mins for 1 hr
        Вага батареї (всього)
        13.5  г
        Ємність батареї (навушники)
        750  mAh
        Ресурс батареї в режимі очікування
        150 hr
        Тип батареї (навушники)
        Літій-іонна (вбудована)

      • Розміри упаковки

        Висота
        31.3  см
        Тип упаковки
        Коробка
        Тип розміщення на полиці
        Підвішування
        Ширина
        24  см
        Глибина
        10  см
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        48 95229 11774 7
        Вага брутто
        0.607  кг
        Вага нетто
        0.273  кг
        Вага тари
        0.334  кг

      • Розміри виробу

        Висота
        20  см
        Ширина
        19  см
        Глибина
        8  см
        Вага
        0.205  кг

      • Аксесуари

        Інше
        2 додаткові амбушури
        Аудіокабель
        3,5-мм стереокабель, довжина 1,5 м
        Короткий посібник
        Так
        Зарядний кабель
        Кабель USB-C, 500 м
        Адаптери в комплекті
        USB-ключ

      • Конструкція

        Колір
        Чорний
        Стиль носіння
        Дуга на голову
        Матеріал з’єднання
        Синтетична шкіра
        Кріплення на вусі
        Накладні
        Тип амбушура
        Закритий

      • Телекомунікації

        Мікрофон для викликів
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20196 5

      • Голосовий помічник

        Сумісний голосовий помічник
        • Apple Siri
        • Google Асистент
        Активація голосового помічника
        Вручну
        Підтримка голосового помічника
        Так

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