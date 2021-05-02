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    Бездротові навушники

    TAH6506BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Кожен момент. Кожен день. Кожен момент. Кожен день. Кожен момент. Кожен день.
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      Bluetooth
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      Бездротові навушники

      TAH6506BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Кожен момент. Кожен день.

      Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Кожен момент. Кожен день.

      Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги

      Кожен момент. Кожен день.

      Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Кожен момент. Кожен день.

      Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Бездротові навушники

        Усього:

        Кожен момент. Кожен день.

        • Активне шумопоглинання
        • Тонкі та легкі
        • Багатоточкове спарення Multipoint
        Зосереджені на музиці. Активне шумопоглинання

        Зосереджені на музиці. Активне шумопоглинання

        Хочете зменшити шум, перебуваючи в дорозі? Внутрішні мікрофони в чашках цих бездротових накладних навушників фільтрують шум двигуна, який ви не хочете чути, тому ви можете насолоджуватися мелодіями, які вам подобаються.

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Працюйте краще

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Працюйте краще

        Впорядкуйте свій робочий день. Ці бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно і перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете слухати музику з ноутбука та приймати дзвінки з телефону.

        Тонка накладна конструкція. Виразний вигляд

        Овальні чашки і тонка рамка надають виразного стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. 32-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти і чіткий, детальний звук.

        30 годин відтворення. 25 год у режимі активного шумопоглинання

        Ці бездротові накладні навушники забезпечують 30 годин відтворення після одного заряджання або 25 годин у режимі активного шумопоглинання, щоб супроводжувати вас весь день. Повне заряджання триває 2 години. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

        Вбудовані елементи керування. Чіткі дзвінки

        Кнопки та регулятор на чашках дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик, регулювати гучність, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Виклики чудові й чіткі, а ви може спарити навушники з двома пристроями одночасно.

        Легке зберігання. Конструкція для плаского й компактного складання

        Чашки обертаються, завдяки чому навушники можна скласти горизонтально, що чудово підходить для зберігання у шухляді офісу. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у м’який футляр з комплекту.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          32 Ом
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Чутливість
          112 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          20 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          FB
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          2 мікрофони

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 мікрофон

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.0
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Знімний кабель
          Так
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так
          Роз'єм для навушників
          3,5 мм

        • Зручність

          Тип елементів керування
          Кнопкове
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Складаний дизайн
          Плаский / всередину
          Стиль носіння
          Дуга на голову
          Кріплення на вусі
          Накладні
          Тип амбушура
          Закритий
          Матеріал з’єднання
          Синтетична шкіра

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          30 год.
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          25 год
          Час розмови
          30 год.
          Тип батареї (навушники)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (навушники)
          300 мАгод.
          Час заряджання
          2
          Швидке зарядження
          15 хв на 2 год
          Кількість батарей
          1 шт.
          Вага батареї (всього)
          7,08 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Помічник

        • Аксесуари

          Аудіокабель
          3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
          Футляр для транспортування
          1 м’який футляр
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м
          Короткий посібник
          Так

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          20,5
          Ширина
          15,5
          Висота
          24
          Вага брутто
          1,086
          Вага нетто
          0,435
          Вага тари
          0,651
          Код GTIN
          1 48 95229 11759 1

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          22,5
          Ширина
          18,5
          Глибина
          4,5
          Вага брутто
          0,293
          Вага нетто
          0,145
          Вага тари
          0,148
          Код EAN
          48 95229 11759 4

        • Розміри виробу

          Висота
          19
          Ширина
          16,5
          Глибина
          3,8
          Вага
          0,145

        • UPC

          UPC
          8 40063 20195 8

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