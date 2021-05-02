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Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кожен момент. Кожен день.
Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги
Кожен момент. Кожен день.
Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кожен момент. Кожен день.
Ці вражаюче тонкі бездротові навушники дозволяють зосередитися. Що б ви не слухали, режим активного шумопоглинання дозволяє поринути в улюблену музику. Також легко виконувати кілька завдань – можливе спарення із двома пристроями одночасно. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
Усього:
Хочете зменшити шум, перебуваючи в дорозі? Внутрішні мікрофони в чашках цих бездротових накладних навушників фільтрують шум двигуна, який ви не хочете чути, тому ви можете насолоджуватися мелодіями, які вам подобаються.
Впорядкуйте свій робочий день. Ці бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно і перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете слухати музику з ноутбука та приймати дзвінки з телефону.
Овальні чашки і тонка рамка надають виразного стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. 32-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти і чіткий, детальний звук.
Ці бездротові накладні навушники забезпечують 30 годин відтворення після одного заряджання або 25 годин у режимі активного шумопоглинання, щоб супроводжувати вас весь день. Повне заряджання триває 2 години. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
Кнопки та регулятор на чашках дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик, регулювати гучність, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Виклики чудові й чіткі, а ви може спарити навушники з двома пристроями одночасно.
Чашки обертаються, завдяки чому навушники можна скласти горизонтально, що чудово підходить для зберігання у шухляді офісу. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у м’який футляр з комплекту.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
UPC
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