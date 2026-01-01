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Більше не доступний
TAH6506BK/00
Активне шумопоглинання
Тонкі та легкі
Багатоточкове спарення Multipoint
Хочете зменшити шум, перебуваючи в дорозі? Внутрішні мікрофони в чашках цих бездротових накладних навушників фільтрують шум двигуна, який ви не хочете чути, тому ви можете насолоджуватися мелодіями, які вам подобаються.
Овальні чашки і тонка рамка надають виразного стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. 32-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти і чіткий, детальний звук.
Впорядкуйте свій робочий день. Ці бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно і перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете слухати музику з ноутбука та приймати дзвінки з телефону.
Відгуки
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.