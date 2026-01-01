Багатоточкове з’єднання Bluetooth. Працюйте краще

Впорядкуйте свій робочий день. Ці бездротові навушники можна підключити до двох пристрої Bluetooth одночасно і перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете слухати музику з ноутбука та приймати дзвінки з телефону.