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Більше не доступний

Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

TAH8505BK/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож
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бездротові навушники з системою активного шумопоглинання

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  • 40-мм динаміки/закритого типу

30 годин відтворення або розмов (25 годин з увімкненим режимом ANC)

У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.

Активне шумопоглинання (ANC). Ви швидше втратите відчуття себе, але не музику

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Гладенька регульована дуга на голову. М’які амбушури

Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Плюси

Dzwięk super bas mega

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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