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Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

TAH8505BK/00
Загальна оцінка / 5
9 нагород
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    Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

    TAH8505BK/00
    Загальна оцінка / 5
    9 нагород

    Керуйте тишею

    Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги

    Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

    Керуйте тишею

    Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги

    Керуйте тишею

    Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги

    Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

    Керуйте тишею

    Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги

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      Керуйте тишею

      бездротові навушники з системою активного шумопоглинання

      • 40-мм динаміки/закритого типу

      30 годин відтворення або розмов (25 годин з увімкненим режимом ANC)

      У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.

      Активне шумопоглинання (ANC). Ви швидше втратите відчуття себе, але не музику

      Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

      Гладенька регульована дуга на голову. М’які амбушури

      Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

      Конструкція для плаского і компактного складання. Легке зберігання

      Ці бездротові навушники можуть похвалитися м’якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.

      Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь

      Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела з високою чіткістю ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

      Сенсорне керування. Пересувайте пальцем, торкайтеся і натискайте для зручного керування

      Керуйте гучністю, пересуваючи пальцем вгору чи вниз на сенсорній панелі керування корпусу навушників. Одним дотиком можна увімкнути чи вимкнути функцію активного шумопоглинання. Або ввімкнути режим пильності, щоб чути більше навколишнього шуму під час відтворення музики. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.

      Голосовий помічник. Вирішуйте свої справи на ходу

      Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати голосового помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

      Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

      Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення

      Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

      Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, отримайте 6 годин відтворення

      Два рівні швидкого заряджання – високошвидкісне та швидке заряджання – забезпечують додаткові 2 чи 6 годин відтворення. Завдяки цьому можна подовжувати слухати вміст із понеділка по п’ятницю, й іще довше.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Так
        Адаптер для літака
        Так
        Аудіокабель
        Так
        Дорожній футляр
        Так

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        • Формат потокової передачі: SBC
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        30  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        200* год.
        Час розмови
        30 год.

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Частотний діапазон
        7–40 000 Гц
        Опір
        16 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        30 мВт
        Чутливість
        90  дБ
        Діаметр динаміків
        40 мм

      • Зовнішня коробка

        Код GTIN
        1 48 95229 11575 7
        Висота
        26  см
        Довжина
        23,7  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        22,9  см
        Вага брутто
        2,608  кг
        Вага тари
        1,774  кг
        Вага брутто
        5,750  фнт.
        Висота
        10,2  дюймів
        Довжина
        9,3  дюймів
        Вага нетто
        1,839  фнт.
        Вага нетто
        0,834  кг
        Вага тари
        3,911  фнт.
        Ширина
        9,0  дюймів

      • Розміри упаковки

        Глибина
        7  см
        Код EAN
        48 95229 11575 0
        Висота
        25  см
        Ширина
        21,5  см
        Вага брутто
        0,75  кг
        Вага нетто
        0,278  кг
        Вага тари
        0,472  кг
        Глибина
        2,8  дюймів
        Вага брутто
        1,653  фнт.
        Висота
        9,8  дюймів
        Вага нетто
        0,613  фнт.
        Вага тари
        1,041  фнт.
        Ширина
        8,5  дюймів

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