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Більше не доступний
TAH8505BK/00
40-мм динаміки/закритого типу
У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.
Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.
Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Плюси
Dzwięk super bas mega
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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