Керуйте тишею
Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте тишею
Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги
Керуйте тишею
Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте тишею
Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож Переглянути усі переваги
У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.
Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.
Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.
Ці бездротові навушники можуть похвалитися м’якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.
Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела з високою чіткістю ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.
Керуйте гучністю, пересуваючи пальцем вгору чи вниз на сенсорній панелі керування корпусу навушників. Одним дотиком можна увімкнути чи вимкнути функцію активного шумопоглинання. Або ввімкнути режим пильності, щоб чути більше навколишнього шуму під час відтворення музики. Вбудований мікрофон із функцією усунення відлуння забезпечує чіткість звуку під час розмови.
Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати голосового помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.
Два рівні швидкого заряджання – високошвидкісне та швидке заряджання – забезпечують додаткові 2 чи 6 годин відтворення. Завдяки цьому можна подовжувати слухати вміст із понеділка по п’ятницю, й іще довше.
Конструкція
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Звук
Зовнішня коробка
Розміри упаковки