Конструкція для плаского і компактного складання. Легке зберігання

Ці бездротові навушники можуть похвалитися м’якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.