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Більше не доступний
TAH8507BK/00
Чіткі дзвінки. Чудовий звук.
Чи то в офісі, удома або в дорозі між ними — ці бездротові накладні навушники зі знімним мікрофоном створені для роботи. Удосконалене шумозаглушення усуває відволікаючі звуки довкілля, а чітке звучання голосу забезпечує якісні дзвінки під час кожної наради!
Професійне шумозаглушення
Чіткі дзвінки. Знімний мікрофон
Багатоточкове підключення Bluetooth
До 55 годин відтворення
Ці легкі бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють зосередитися на тому, що ви хочете почути. Вдосконалена система шумопоглинання відфільтровує небажані звуки з навколишнього середовища. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.
Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують чудове відтворення деталей і басів будь-якої пісні чи подкасту. Використовуйте аудіокабель із комплекту для під’єднання до аудіо високої чіткості з улюбленого потокового сервісу. Після завершення можна надійно зберігати навушники в жорсткому футлярі.
Переглядайте фільм на планшеті. Зробіть виклик із телефону. Завдяки багатоточковому з’єднанню Bluetooth можна під’єднати до цих навушників одночасно два смарт-пристрої та перемикати між ними за потреби!
Відгуки
Час автономної роботи в режимі відтворення є приблизним і може відрізнятися залежно від умов використання.