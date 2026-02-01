Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

Ці легкі бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють зосередитися на тому, що ви хочете почути. Вдосконалена система шумопоглинання відфільтровує небажані звуки з навколишнього середовища. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.