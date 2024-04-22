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  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
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  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення
  • Створені для занурення

Більше не доступний

Накладні бездротові навушники

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Відгуки
Створені для занурення
Натхнення. Мотивація. Концентрація. З чудовим активним шумопоглинанням і чітким звуком для викликів – ці бездротові накладні навушники мають усе. Повністю вбудований Google Помічник допоможе вам зробити більше у режимі «вільні руки».
Переглянути всі переваги

Створені для занурення

  • Noise Cancellation Pro

  • Вбудований Google Асистент

  • Багатоточкове з’єднання Bluetooth

  • Сенсорне керування

Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

Коли пісня заслуговує цілковитої уваги, ці бездротові навушники занурять вас у прослуховування. Один зовнішній мікрофон та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Накрийте правий амбушур навушника, щоб активувати режим зовнішніх звуків і повернутися у реальність.

Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук

Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук

Круглі амбушури навушників мають виразне відчуття стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти, збалансований середній діапазон і яскраві високі частоти.

Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.9

з 5

17

Відгуки

4

22/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Мінуси

Мінусів поки не знайшов.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Накладні бездротові навушники

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Плюси

Wszytko

Мінуси

Nie ma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Плюси

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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      1. Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

      2. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.