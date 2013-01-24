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Створені для занурення
Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створені для занурення
Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги
Створені для занурення
Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створені для занурення
Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги
Накладні бездротові навушники
Ціна магазину Philips
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Коли пісня заслуговує цілковитої уваги, ці бездротові навушники занурять вас у прослуховування. Один зовнішній мікрофон та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Накрийте правий амбушур навушника, щоб активувати режим зовнішніх звуків і повернутися у реальність.
Круглі амбушури навушників мають виразне відчуття стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти, збалансований середній діапазон і яскраві високі частоти.
Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.
Немає значення, чи функцію ANC увімкнено чи вимкнено. Ви отримуєте 27 годин відтворення і той самий чіткий, детальний звук. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткові 5 годин відтворення. Повне заряджання через кабель USB-C із комплекту триває 4 години.
М’які амбушури та дуга на голову ідеально підходять для довгих сеансів прослуховування. На правому амбушурі навушників знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC. Амбушури складаються горизонтально для легкого зберігання.
Ці навушники із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) дозволяють поринути в улюблені альбоми на смарт-пристрої, системі домашнього кінотеатру, телевізорі або ноутбуку. Можна під’єднати знімний кабель до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.
Виклики чіткі, а ви можете під’єднати до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Ідеальний варіант, якщо ви хочете чути сповіщення з телефону під час потокової передачі подкастів із ноутбука. Для телефонів Android доступна функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pairing.
Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Звук
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