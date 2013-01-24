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    Накладні бездротові навушники

    TAH9505BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Створені для занурення Створені для занурення Створені для занурення
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      Bluetooth

      Накладні бездротові навушники

      TAH9505BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Створені для занурення

      Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги

      Накладні бездротові навушники

      Створені для занурення

      Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги

      Створені для занурення

      Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги

      Накладні бездротові навушники

      Створені для занурення

      Натхнення. Мотивація. Концентрація. Ці бездротові накладні навушники забезпечують усе завдяки чудовому активному шумопоглинанню та чітким викликам. Переглянути усі переваги

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        Накладні бездротові навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створені для занурення

        • Noise Cancellation Pro
        • 40-мм динаміки
        Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

        Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

        Коли пісня заслуговує цілковитої уваги, ці бездротові навушники занурять вас у прослуховування. Один зовнішній мікрофон та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Накрийте правий амбушур навушника, щоб активувати режим зовнішніх звуків і повернутися у реальність.

        Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук

        Заокруглений накладний дизайн. Елегантний вигляд, чудовий звук

        Круглі амбушури навушників мають виразне відчуття стилю. Накладна конструкція створює ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішній шум. Ідеально налаштовані 40-мм динаміки забезпечують глибокі низькі частоти, збалансований середній діапазон і яскраві високі частоти.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

        27 годин відтворення (ANC увімкнено/вимкнено)*

        27 годин відтворення (ANC увімкнено/вимкнено)*

        Немає значення, чи функцію ANC увімкнено чи вимкнено. Ви отримуєте 27 годин відтворення і той самий чіткий, детальний звук. Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткові 5 годин відтворення. Повне заряджання через кабель USB-C із комплекту триває 4 години.

        Амбушури з ефектом пам’яті. Сенсорні елементи керування

        Амбушури з ефектом пам’яті. Сенсорні елементи керування

        М’які амбушури та дуга на голову ідеально підходять для довгих сеансів прослуховування. На правому амбушурі навушників знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC. Амбушури складаються горизонтально для легкого зберігання.

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Під’єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом

        Ці навушники із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) дозволяють поринути в улюблені альбоми на смарт-пристрої, системі домашнього кінотеатру, телевізорі або ноутбуку. Можна під’єднати знімний кабель до обладнання високої чіткості для дротового прослуховування.

        Чіткі виклики. Надійне з’єднання

        Виклики чіткі, а ви можете під’єднати до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Ідеальний варіант, якщо ви хочете чути сповіщення з телефону під час потокової передачі подкастів із ноутбука. Для телефонів Android доступна функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pairing.

        З’єднання у пару одним дотиком. Швидке з’єднання у пару Google Fast Pair

        Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з’єднати в пару навушники із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники поставити біля пристрою Android, автоматично з’являється запит щодо підключення.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Аудіокабель
          Так
          Адаптер для літака
          Так
          Футляр для транспортування
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Формат потокової передачі: SBC
          • AAC
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Утримування виклику
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Ресурс батареї
          27 год*
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          27  год.
          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          27  год.
          Час зарядження
          4  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Частотний діапазон
          20–40 000 Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Чутливість
          103 дБ (1 кГц)

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          1 48 95229 11191 9
          Вага брутто
          2,6  кг
          Висота
          25,1  см
          Довжина
          22,3  см
          Вага нетто
          0,876  кг
          Вага тари
          1,724  кг
          Ширина
          21,2  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11191 2
          Глибина
          6,5  см
          Вага брутто
          0,766  кг
          Висота
          25,3  см
          Вага нетто
          0,292  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,474  кг
          Ширина
          20,85  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Розміри виробу

          Глибина
          18,92  см
          Висота
          9  см
          Вага
          0,25  кг
          Ширина
          17,01  см

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            • Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.
            • Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з’єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

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