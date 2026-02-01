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Більше не доступний

Банк живлення Philips Georg Jensen

TAJP10/00

Банк живлення Philips Georg Jensen

Вам може подобатися, щоб пристрої були красивими – цей банк живлення саме такий. Його корпус має ретельно продуманий дизайн із темно-коричневою шкірою та елементами з полірованої сталі, що приховують бездротовий зарядний килимок Qi. Знімний ремінець також можна використовувати як кабель із конекторами USB-A та USB-C.

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Прекрасне живлення

Банк живлення Philips Georg Jensen

Макс. потужність заряджання: 5 Вт

Велика площа для заряджання дозволяє легко класти телефон на килимок, а максимальна потужність заряджання становить 5 Вт.

Знімний ремінець для носіння можна використовувати як кабель USB-A–USB-C

Темно-коричневий силіконовий ремінець для носіння має конектори USB-A та USB-C для заряджання банку живлення.

Елементи Georg Jensen з полірованої сталі

Елементи Georg Jensen з полірованої сталі

Технічні характеристики

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