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Більше не доступний
TAJP10/00
Банк живлення Philips Georg Jensen
Вам може подобатися, щоб пристрої були красивими – цей банк живлення саме такий. Його корпус має ретельно продуманий дизайн із темно-коричневою шкірою та елементами з полірованої сталі, що приховують бездротовий зарядний килимок Qi. Знімний ремінець також можна використовувати як кабель із конекторами USB-A та USB-C.
Велика площа для заряджання дозволяє легко класти телефон на килимок, а максимальна потужність заряджання становить 5 Вт.
Темно-коричневий силіконовий ремінець для носіння має конектори USB-A та USB-C для заряджання банку живлення.
Елементи Georg Jensen з полірованої сталі
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