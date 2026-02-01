Банк живлення Philips Georg Jensen

Вам може подобатися, щоб пристрої були красивими – цей банк живлення саме такий. Його корпус має ретельно продуманий дизайн із темно-коричневою шкірою та елементами з полірованої сталі, що приховують бездротовий зарядний килимок Qi. Знімний ремінець також можна використовувати як кабель із конекторами USB-A та USB-C.