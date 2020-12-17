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Нехай музика лунає. Стильно.
Цей невеликий гучномовець Bluetooth має прекрасні обриси, чудовий на дотик. Його вовняна тканина і верхня панель із полірованої сталі привертатиме увагу, де б ви не пішли. Насолоджуйтеся чітким звуком і відтворенням до 6 годин.
Bluetooth®
Вихідна потужність 4 Вт
6 годин відтворення
Водонепроникність IPX7
Цей невеликий, вигнутий Bluetooth гучномовець, створений у співпраці з Georg Jensen, – простий, проте яскравий. Верхня панель із полірованої сталі прекрасно контрастує з тактильною тканиною гучномовця Kvadrat. Непомітні фірмові написи натякають на співпрацю Philips із Georg Jensen.
Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.
Батарея забезпечує 6 годин відтворення після повного заряджання, а на гучномовці є кнопки для регулювання гучності. Можна виконати з’єднання у пару з ідентичним гучномовцем Philips Georg Jensen і насолоджуватися музикою у стереоформаті. Просто натисніть та утримуйте кнопку живлення 2 секунди.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Плюси
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Дата використання 2019-11-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Дата використання 2019-11-17