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Більше не доступний

Гучномовець Philips Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Нехай музика лунає. Стильно.

Цей невеликий гучномовець Bluetooth має прекрасні обриси, чудовий на дотик. Його вовняна тканина і верхня панель із полірованої сталі привертатиме увагу, де б ви не пішли. Насолоджуйтеся чітким звуком і відтворенням до 6 годин.

Переглянути всі переваги

Нехай музика лунає. Стильно.

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 4 Вт

  • 6 годин відтворення

  • Водонепроникність IPX7

Гармонія тактильних відчуттів. Елементи Georg Jensen з полірованої сталі

Гармонія тактильних відчуттів. Елементи Georg Jensen з полірованої сталі

Цей невеликий, вигнутий Bluetooth гучномовець, створений у співпраці з Georg Jensen, – простий, проте яскравий. Верхня панель із полірованої сталі прекрасно контрастує з тактильною тканиною гучномовця Kvadrat. Непомітні фірмові написи натякають на співпрацю Philips із Georg Jensen.

Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку

Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку

Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.

6 годин відтворення. З’єднання в пару для стереозвуку

6 годин відтворення. З’єднання в пару для стереозвуку

Батарея забезпечує 6 годин відтворення після повного заряджання, а на гучномовці є кнопки для регулювання гучності. Можна виконати з’єднання у пару з ідентичним гучномовцем Philips Georg Jensen і насолоджуватися музикою у стереоформаті. Просто натисніть та утримуйте кнопку живлення 2 секунди.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Плюси

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Дата використання 2019-11-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Дата використання 2019-11-17

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