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Дитячі бездротові накладні навушники

TAK4200MP/00

4

| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Доступні варіанти

Пурпурний фіолетовий
Пурпурний фіолетовий
Синій
Синій
Рожевий
Рожевий

Безпечні, веселі та зручні для подорожей

Завдяки кольоровим світлодіодам на чашках і веселій функції бездротового спільного прослуховування аудіо ці навушники неодмінно сподобаються дітям. Гучність обмежено для захисту дитячого слуху, а спеціальний режим подорожі дає змогу безпечно слухати аудіо навіть у гучнішому оточенні.

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Безпечні, веселі та зручні для подорожей

  • Бездротові накладні навушники

  • Гучність обмежено до 85 dB

  • Світлодіодне підсвічування. Спільне прослуховування аудіо

  • Міцні та складані

Завжди безпечно, завжди весело. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Завжди безпечно, завжди весело. Обмеження гучності для дому та подорожей*

Спеціально розроблені для максимального захисту дитячого слуху, ці навушники мають обмеження гучності до 75 dB для прослуховування вдома або під час навчання. Для прослуховування поза домом у шумнішому середовищі батьки можуть за допомогою застосунку Philips Headphones установити обмеження гучності 85 dB у режимі подорожі.*

Комфортні для дітей і прості у використанні

Комфортні для дітей і прості у використанні

Великі круглі кнопки керування в нижній частині чашок дають дітям змогу легко користуватися цими навушниками, а невеликі чашки з м’якими амбушурами забезпечують комфорт під час носіння. М’яке наголів’я легко регулюється для ідеальної посадки та має позначки ззаду, які допомагають дітям зрозуміти, яким боком надягати навушники.

Барвистий дизайн зі світлодіодними індикаторами

Барвистий дизайн зі світлодіодними індикаторами

Барвисті світлодіоди в чашках у поєднанні з різнокольоровим дизайном цих навушників вигідно вирізняють їх з-поміж інших. Світлодіоди можна налаштувати на світіння різними кольорами — чудове рішення для дітей, які хочуть виразити власне почуття стилю.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення TPV_PBTAWARD127
  • Зображення TPV_PBTAWARD135

Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Плюси

dzwiek i design

Мінуси

nie ma

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-08-02

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Плюси

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-07-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Плюси

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Мінуси

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-07-15

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата використання 2025-07-15

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Примітки

  1. Гучність обмежено до 75 dB у звичайному режимі та до 85 dB у режимі подорожі відповідно до стандартів EN 50332 щодо безпечного прослуховування.