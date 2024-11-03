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Більше не доступний

Бездротові дитячі навушники відкритого типу

TAK4607GR/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Екологічність
Екологічність
Пурпуровий
Пурпуровий
Сірий
Сірий

Ідеальний варіант для дозвілля

Ці бездротові навушники відкритого типу дозволяють вашим дітям чути все навколо. Можна обмежити час відтворення і гучність у додатку Philips. Надійний, припасований дизайн і регульована дуга змінюватимуть розмір разом із вашою дитиною, а також навушники не впадуть під час дитячих ігор!

Переглянути всі переваги

Ідеальний варіант для дозвілля

  • Бездротові навушники відкритого типу

  • Кісткова провідність

  • Батьківський контроль через додаток

  • Захист від води IPX5

Комфортний дизайн відкритого типу

Комфортний дизайн відкритого типу

Діти завжди в русі! Вушні чашки цих легких навушників розміщуються перед вухами дитини, щоб під час ігор, онлайн-уроку або прослуховування мелодій навушники залишаться безпечними й комфортними.

Дизайн відкритого типу для повної присутності

Дизайн відкритого типу для повної присутності

Ці навушники використовують технологію кісткової провідності, щоб діти могли слухати музику, уроки чи ігри. Амбушюри навушників розміщуються перед вухами, щоб дитина могла чути також звуки довкола себе.

Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips

Батьки можуть обмежити гучність і час відтворення у додатку Philips

Легко обмежуйте гучність і час відтворення за допомогою додатка Philips. Максимальний рівень децибел для навушників становить 85 дБ, але можна встановити й нижчий для чутливіших вух. Встановлюйте обмеження часу відтворення на день або тиждень, і голосова підказка нагадуватиме дітям, коли час спливатиме!

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/11/2024

Slovensko

Slovensko

Super

Páči sa mi.Deti spokojné.Máme doma tri roky.Odporúčam

Плюси

super pre dieťa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата використання 2023-11-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAK4607PP Otvorené bezdrôtové detské slúchadlá

Дата використання 2023-11-03

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.

  2. Обмеження гучності до <85 дБ відповідно до стандартів EN 50332 для безпечного прослуховування.