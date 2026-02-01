Уперед!

Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями.