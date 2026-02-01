Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAKH101PK/00
Уперед!
Діти можуть дивитися відео, слухати музику чи бавитися в ігри з цими накладними навушниками, які не травмують слух. Ці кольорові навушники комфортні та мають обмеження гучності до 85 дБ. Діти можуть безпечно насолоджуватися відео чи улюбленими мелодіями.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
Ці дротові дитячі накладні навушники можна скласти всередину, утворивши компактну конструкцію. Це чудово підійде, коли їх потрібно покласти у кишеню куртки чи сумку.
Відгуки