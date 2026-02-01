Робіть свою справу

Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами!