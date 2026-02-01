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Більше не доступний
TAKH301PK/00
Робіть свою справу
Дозвольте дітям весело проводити час із накладними навушниками, з допомогою яких вони можуть виділитися. Ці навушники мають обмеження гучності до 85 дБ та є достатньо міцними, щоб їх носити в портфелі. Діти можуть прикрасити амбушури наклейками або власними витворами!
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
М’які амбушури
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Ці навушники спеціально створено для захисту дитячих вух і вони мають 32-мм акустичні динаміки, які мають обмеження гучності до 85 дБ. Ви можете розслабитися, знаючи, що ваші діти насолоджуються улюбленим мелодіями, відео та іграми в безпечний спосіб.
Діти можуть персоналізувати ці навушники за допомогою наклейок або навіть своїх власних витворів. Прозоре зовнішнє покриття амбушура відкривається, щоб усередину можна було покласти малюнок. Три набори наклейок та карток із графікою входять у комплект навушників.
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