Інші елементи комплектації
- Адаптер змінного струму
- FM-антена
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Настінний кронштейн
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.
Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.
Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги
Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.
Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.
Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги
Радіо DAB+
Усього:
Потокова передача музики, відтворення записів чи слухання радіо? Ви можете легко перемикати між бездротовими пристроями завдяки можливості спарення кількох пристроїв через Bluetooth, а також підключити дротові джерела через аудіовхід. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом сигналу.
Ця елегантна мікросистема ідеально підходить для невеликих місць. Ви можете поставити її на підставку з комплекту або прикріпити безпосередньо до стіни, попередньо знявши підставку. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.
Легкий у користуванні пульт дистанційного керування дозволяє тримати основні функції системи під руками, завдяки чому Ви можете створювати позитивний настрій.
Звук
Гучномовці
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Сумісність
Потужність
Аксесуари
Розміри
Розміри упаковки
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