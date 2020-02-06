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    Радіо DAB+

    TAM2505/10
    Загальна оцінка / 5
    • Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати. Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати. Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.
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      Радіо DAB+

      TAM2505/10
      Загальна оцінка / 5

      Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.

      Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги

      Радіо DAB+

      Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.

      Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги

      Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.

      Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги

      Радіо DAB+

      Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.

      Маєте мало місця? Ця тонка мікросистема, яку можна монтувати на стіні, дозволяє передавати подкасти, музику тощо через Bluetooth. Ви також матимете цифрове радіо DAB+ без потріскувань і зможете підключати свій програвач компакт-дисків або електропрогравач через аудіовхід. Переглянути усі переваги

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        Радіо DAB+

        Радіо DAB+

        - {discount-value}

        Усього:

        Надтонкий дизайн. Відтворює усі формати.

        • Bluetooth®

        Одна невелика система для усієї Вашої музики

        Потокова передача музики, відтворення записів чи слухання радіо? Ви можете легко перемикати між бездротовими пристроями завдяки можливості спарення кількох пристроїв через Bluetooth, а також підключити дротові джерела через аудіовхід. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом сигналу.

        У вашому домі

        Ця елегантна мікросистема ідеально підходить для невеликих місць. Ви можете поставити її на підставку з комплекту або прикріпити безпосередньо до стіни, попередньо знявши підставку. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.

        Зручність і контроль

        Легкий у користуванні пульт дистанційного керування дозволяє тримати основні функції системи під руками, завдяки чому Ви можете створювати позитивний настрій.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Максимальна вихідна потужність (RMS)
          10 Вт
          Покращення звуку
          • регулювання цифрового звуку
          • акустична система з фазоінвертором
          • Динамічне підсилення низьких частот
          Режим звуку
          • Поп
          • Джаз
          • Рок
          • Класика
          • Звичайний
          Регулювання гучності
          Цифрове збільшення/зменшення
          Частотна характеристика
          63–20 000 Гц
          Опір гучномовців
          6 Ом

        • Гучномовці

          Кількість звукових каналів
          2.0
          Конфігурація динаміка
          Повнодіапазонний
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          2
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          2,75 дюйма

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Тип тюнера
          Цифровий
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Антена
          FM-антена (75 Ом)
          Запрограмовані станції
          20 FM, 20 DAB
          RDS
          Так.

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Версія Bluetooth
          4.2
          Аудіовхід
          3,5 мм
          Роз’єм для навушників
          1 x 3,5 мм
          Розумний дім
          невідомо
          Стандарт DLNA
          невідомо

        • Зручність

          Оновлення годинника
          DAB
          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Вдосконалення дисплея
          Регулятор яскравості
          Будильники
          Так, звуковий сигнал, DAB, FM, Bluetooth
          Кількість будильників
          2
          Таймер вимкнення
          Так
          Дистанційне керування
          Так

        • Конструкція

          Системні компоненти
          Головний блок
          Можливість монтування на стіні
          Так

        • Сумісність

          Керування через додаток на смартфоні/планшеті
          Ні

        • Потужність

          Тип адаптера
          AC зовнішній
          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • FM-антена
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Настінний кронштейн
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри

          Головний блок (Ш x В x Г)
          400 x 220 x 110  мм
          Вага головного блока
          1,71  кг

        • Розміри упаковки

          Глибина
          15,6  см
          Код EAN
          48 95229 10316 0
          Вага брутто
          2,807  кг
          Висота
          31,5  см
          Вага нетто
          1,707  кг
          Вага тари
          1,1  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче
          Ширина
          45,5  см

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер змінного струму
        • FM-антена
        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Настінний кронштейн
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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