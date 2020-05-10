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    Інтернет-радіо

    TAM2805/10
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно тонка система. Безліч функцій. Надзвичайно тонка система. Безліч функцій. Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
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      Інтернет-радіо

      TAM2805/10
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

      Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги

      Інтернет-радіо

      Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

      Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

      Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги

      Інтернет-радіо

      Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

      Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги

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        Інтернет-радіо

        Інтернет-радіо

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        Усього:

        Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®

        Одна невелика система для усієї Вашої музики

        Хочете щось послухати? Ця мікросистема пропонує цифровий або інтернет-радіосигнал без потріскувань із тисяч станцій світу. Ви можете передавати музику, подкасти тощо через Bluetooth, а аудіовхід потурбується про дротові джерела.

        Ідеальний варіант для невеликих помешкань

        Ця тонка мікросистема може стояти на ніжці з комплекту, яку можна зняти, щоб встановити мікросистему на стіну. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.

        Легка передача даних. Грандіозне прослуховування

        Передаєте дані зі Spotify? Це Інтернет-радіо Bluetooth підтримує Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, коли радіо виконує потокову передачу високоякісного сигналу Spotify – безпосередньо із серверів Spotify. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.

        Зручність і контроль

        Простий у використанні пульт дистанційного керування дозволяє мати під руками основні функції системи. Кольоровий дисплей показує обкладинку альбому та інформацію про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станції під час використання Інтернет-радіо чи DAB+.

        Будильник. Прокидайтеся під улюблену радіостанцію чи мелодію

        Завдяки зручній функції будильника ця тонка мікросистема ідеально підходить для спалень. Прокидайтесь з усмішкою під улюблену радіостанцію. Або скористайтеся простою мелодією будильника.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Максимальна вихідна потужність (RMS)
          10 Вт
          Покращення звуку
          • регулювання цифрового звуку
          • акустична система з фазоінвертором
          • Динамічне підсилення низьких частот
          Режим звуку
          • Поп
          • Джаз
          • Рок
          • Класика
          • Звичайний
          Регулювання гучності
          Цифрове збільшення/зменшення
          Частотна характеристика
          63–20 000 Гц
          Опір гучномовців
          6 Ом

        • Гучномовці

          Кількість звукових каналів
          2.0
          Конфігурація динаміка
          Повнодіапазонний
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          2
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          2,75 дюйма

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Тип тюнера
          Цифровий
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          • Інтернет-радіо
          Антена
          FM-антена (75 Ом)
          Запрограмовані станції
          20 FM, 20 DAB
          RDS
          Так.

        • Під'єднання

          WiFi
          802.11 a/b/g/n
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Версія Bluetooth
          4.2
          Аудіовхід
          3,5 мм
          Роз’єм для навушників
          1 x 3,5 мм
          Розумний дім
          Spotify Connect
          Стандарт DLNA
          невідомо

        • Зручність

          Оновлення годинника
          DAB/інтернет-радіо
          Тип дисплея
          2,4 дюйми TFT
          Вдосконалення дисплея
          Регулятор яскравості
          Будильники
          Так, звуковий сигнал, інтернет-радіо, DAB, FM
          Кількість будильників
          2
          Таймер вимкнення
          Так
          Дистанційне керування
          Так

        • Конструкція

          Системні компоненти
          Головний блок
          Можливість монтування на стіні
          Так

        • Сумісність

          Керування через додаток на смартфоні/планшеті
          Ні

        • Потужність

          Тип адаптера
          AC зовнішній
          Живлення
          110-240 В, 50/60 Гц

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • FM-антена
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Настінний кронштейн
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри

          Головний блок (Ш x В x Г)
          400 x 220 x 110  мм
          Вага головного блока
          1,71  кг

        • Розміри упаковки

          Глибина
          15,6  см
          Код EAN
          48 95229 10777 9
          Вага брутто
          2,807  кг
          Висота
          31,5  см
          Вага нетто
          1,707  кг
          Вага тари
          1,1  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче
          Ширина
          45,5  см

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер змінного струму
        • FM-антена
        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Настінний кронштейн
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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