Інші елементи комплектації
- Адаптер змінного струму
- FM-антена
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Настінний кронштейн
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги
Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач. Переглянути усі переваги
Інтернет-радіо
Усього:
Хочете щось послухати? Ця мікросистема пропонує цифровий або інтернет-радіосигнал без потріскувань із тисяч станцій світу. Ви можете передавати музику, подкасти тощо через Bluetooth, а аудіовхід потурбується про дротові джерела.
Ця тонка мікросистема може стояти на ніжці з комплекту, яку можна зняти, щоб встановити мікросистему на стіну. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.
Передаєте дані зі Spotify? Це Інтернет-радіо Bluetooth підтримує Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, коли радіо виконує потокову передачу високоякісного сигналу Spotify – безпосередньо із серверів Spotify. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.
Простий у використанні пульт дистанційного керування дозволяє мати під руками основні функції системи. Кольоровий дисплей показує обкладинку альбому та інформацію про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станції під час використання Інтернет-радіо чи DAB+.
Завдяки зручній функції будильника ця тонка мікросистема ідеально підходить для спалень. Прокидайтесь з усмішкою під улюблену радіостанцію. Або скористайтеся простою мелодією будильника.
Звук
Гучномовці
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Сумісність
Потужність
Аксесуари
Розміри
Розміри упаковки
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