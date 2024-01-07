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Більше не доступний

Інтернет-радіо

TAM2805/10

4.2

| (10) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач.

Переглянути всі переваги

Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Одна невелика система для усієї Вашої музики

Хочете щось послухати? Ця мікросистема пропонує цифровий або інтернет-радіосигнал без потріскувань із тисяч станцій світу. Ви можете передавати музику, подкасти тощо через Bluetooth, а аудіовхід потурбується про дротові джерела.

Ідеальний варіант для невеликих помешкань

Ця тонка мікросистема може стояти на ніжці з комплекту, яку можна зняти, щоб встановити мікросистему на стіну. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.

Легка передача даних. Грандіозне прослуховування

Передаєте дані зі Spotify? Це Інтернет-радіо Bluetooth підтримує Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, коли радіо виконує потокову передачу високоякісного сигналу Spotify – безпосередньо із серверів Spotify. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

10

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Плюси

Pripojenie na internet

Мінуси

Nema žiadny audio výstup

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Internetové rádio

Дата використання 2022-12-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Internetové rádio

Дата використання 2022-12-07

01/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук

Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.

Плюси

Високо качество,отлични характеристики.

Мінуси

Не намирам.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Интернет радио

Дата використання 2021-09-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Интернет радио

Дата використання 2021-09-01

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Плюси

könnyen kezelhető

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Internetes rádió

Дата використання 2020-12-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM2805 Internetes rádió

Дата використання 2020-12-30

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