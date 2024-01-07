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Більше не доступний
Надзвичайно тонка система. Безліч функцій.
Мало місця? Віддайтеся розвагам. Крім інтернет-радіо та DAB+, ця тонка мікросистема з можливістю настінного встановлення підтримує Spotify Connect і передачу даних через Bluetooth. Можна навіть підключати програвач компакт дисків або електропрогравач.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Хочете щось послухати? Ця мікросистема пропонує цифровий або інтернет-радіосигнал без потріскувань із тисяч станцій світу. Ви можете передавати музику, подкасти тощо через Bluetooth, а аудіовхід потурбується про дротові джерела.
Ця тонка мікросистема може стояти на ніжці з комплекту, яку можна зняти, щоб встановити мікросистему на стіну. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.
Передаєте дані зі Spotify? Це Інтернет-радіо Bluetooth підтримує Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, коли радіо виконує потокову передачу високоякісного сигналу Spotify – безпосередньо із серверів Spotify. Два повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий стереозвук.
4.2
з 5
10
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Перевірений покупець
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Плюси
Pripojenie na internet
Мінуси
Nema žiadny audio výstup
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Internetové rádio
Дата використання 2022-12-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Internetové rádio
Дата використання 2022-12-07
Алстарш
01/09/2022
България
Перевірений покупець
Чудесно Интернет радио!Избор на станции,добър звук
Богати възможности,качествен звук!Отличен за хора,обичащи да слушат разнообразна музика.
Плюси
Високо качество,отлични характеристики.
Мінуси
Не намирам.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Интернет радио
Дата використання 2021-09-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Интернет радио
Дата використання 2021-09-01
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Частина акції
Перевірений покупець
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Плюси
könnyen kezelhető
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Internetes rádió
Дата використання 2020-12-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM2805 Internetes rádió
Дата використання 2020-12-30