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TAM3205M2/12
Гучномовці із фазоінверторами
20 Вт
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, аудіовхід
Вам сподобається чіткий, чистий стереозвук із глибокими басами, оскільки гучномовці, які можна поставити на полиці, використовують вихідну потужність системи 20 Вт (RMS), 3-дюймові низькочастотні динаміки та порти з фазоінвертором на максимум. Цифрове регулювання звуку дозволяє вибирати попередньо встановлені стилі, тому ви завжди насолоджуватиметеся найкращим звучанням контенту – від прослуховування музики до радіовистав.
Музика, подкасти, новини, драми, спорт — список нескінченний! Ви можете відтворювати власні аудіофайли через Bluetooth, слухати FM-радіо або підключатися до інших джерел, як-от флеш-накопичувачі через USB або програвач платівок через аудіовхід. Цифровий радіотюнер із 20 попередньо встановленими налаштуваннями забезпечує кристально чистий прийом, а CD-програвач може читати CD-диски MP3 та записані CD-диски.
Підтримуються Bluetooth LE Audio і кодек LC3 для помітно кращого звуку під час потокової передачі. Також підтримується Auracast, тому ви можете передавати потокове відео із сумісного смарт-пристрою на мікросистему та інші сумісні з Auracast гучномовці.
5.0
з 5
1
Відгук
Czesiek49
07/05/2026
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Nie wiem jak ustawić zegar na wyświetlaczu.
Nie raz słyszałem opinie o produktach Phillips i muszę stwierdzić że opinia była słuszna !!!
Цей відгук про TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21
Цей відгук про TAM3205M2 Mikrowieża
Date of Use 2026-03-21