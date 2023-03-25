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  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
  • Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите

Більше не доступний

Музична мікросистема

TAM3205/12

4.3
| (6) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите
Почуйте більше у кожному подкасті та списку відтворення. Наново відкрийте для себе колекцію компакт-дисків чи увімкніть радіо. Ця класична мікросистема звучить чудово в менших приміщеннях, а Ви можете під’єднати інші джерела через USB-роз’єм чи аудіовхід.
Переглянути всі переваги

Приготуйтеся почути звуки, які Ви любите

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-роз’єм для заряджання

  • 18 Вт

Уся ваша музика

Ця стильна мікросистема дозволяє транслювати власні списки відтворення та інший медіаконтент через Bluetooth, слухати музику з компакт-дисків або FM-радіо. Цифровий радіоприймач із 10 запрограмованими станціями забезпечує чіткий прийом звуку, а CD-програвач зчитує компакт-диски з MP3-файлами й власними записами.

Гучномовці з фазоінвертором. Більш насичені низькі тони

Поличкові гучномовці забезпечують чистий звук і якісні баси через 3-дюймові сабвуфери й фазоінверторні порти. З максимальною потужністю виведення 18 Вт ви отримуєте якісний звук у менших приміщеннях, тому ця система ідеально підходить для домашнього офісу або спальні.

Класичний дизайн

Центральний блок у двох тонах і корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Текстурований диск для регулювання гучності додає приємне аналогове відчуття. На лицьовому боці блоку є кнопки для керування відтворенням і вибору джерела.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

4
3
2

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Mikrowieża

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Перевірений покупець

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Плюси

Blue tooth, nabíjačka

Мінуси

Krátke káble k reproduktorom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Hudobný mikrosystém

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Hudobný mikrosystém

16/08/2022

България

България

Перевірений покупець

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Плюси

Philips

Мінуси

Не виждам

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Микро музикална система

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM3205 Микро музикална система

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