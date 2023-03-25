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Більше не доступний
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-роз’єм для заряджання
18 Вт
Ця стильна мікросистема дозволяє транслювати власні списки відтворення та інший медіаконтент через Bluetooth, слухати музику з компакт-дисків або FM-радіо. Цифровий радіоприймач із 10 запрограмованими станціями забезпечує чіткий прийом звуку, а CD-програвач зчитує компакт-диски з MP3-файлами й власними записами.
Поличкові гучномовці забезпечують чистий звук і якісні баси через 3-дюймові сабвуфери й фазоінверторні порти. З максимальною потужністю виведення 18 Вт ви отримуєте якісний звук у менших приміщеннях, тому ця система ідеально підходить для домашнього офісу або спальні.
Центральний блок у двох тонах і корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Текстурований диск для регулювання гучності додає приємне аналогове відчуття. На лицьовому боці блоку є кнопки для керування відтворенням і вибору джерела.
4.3
з 5
6
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Mikrowieża
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Перевірений покупець
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Плюси
Blue tooth, nabíjačka
Мінуси
Krátke káble k reproduktorom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Hudobný mikrosystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Hudobný mikrosystém
stosto6666
16/08/2022
България
Перевірений покупець
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Плюси
Philips
Мінуси
Не виждам
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Микро музикална система
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3205 Микро музикална система