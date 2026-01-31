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TAM3505M2/12
Гучномовці із фазоінверторами
20 Вт
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, аудіовхід
Вам сподобається чіткий, чистий стереозвук із глибокими басами, оскільки гучномовці, які можна поставити на полиці, використовують вихідну потужність системи 20 Вт (RMS), 3-дюймові низькочастотні динаміки та порти з фазоінвертором на максимум. Цифрове регулювання звуку дозволяє вибирати попередньо встановлені стилі, тому ви завжди насолоджуватиметеся найкращим звучанням контенту – від прослуховування музики до радіовистав.
Музика, подкасти, новини, драми, спорт – список нескінченний! Ви можете слухати надчітке DAB+/FM-радіо, відтворювати власні аудіофайли через Bluetooth або підключатися до інших джерел, як-от флеш-накопичувач через USB або програвач платівок через аудіовхід. Цифровий радіотюнер із 20 попередньо встановленими налаштуваннями забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а CD-програвач може читати компакт-диски з файлами MP3 та записані компакт-диски.
Підтримуються Bluetooth LE Audio і кодек LC3 для помітно кращого звуку під час потокової передачі. Також підтримується Auracast, тому ви можете передавати потокове відео із сумісного смарт-пристрою на мікросистему та інші сумісні з Auracast гучномовці.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Плюси
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Мінуси
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Перевірений покупець
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Плюси
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Мінуси
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Цей відгук про TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Цей відгук про TAM3505M2 Hudobný mikrosystém