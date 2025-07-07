W miejscu w którym mieszkam jest znakomity odbiór ponad 30 stacji FM oraz kilkunastu dab. Pomimo doskonałego odbioru na standardowym dołączonym do zestawu kabelku antenowym, na poziomach głośności 5 i niższych, praktycznie nie da się słuchać tego urządzenia, ponieważ w głośnikach słychać piszczenie (dopiero przy podgłoszeniu do ok 8-9 nadawana np muzyka zagłusza to piszczenie). Dotyczy to także słuchania muzyki ze sparowanego urządzenia bluetooth. Piszczenie ma zmienną częstotliwość dźwięku zależną od wyświetlanego tekstu (np rds). I teraz co najlepsze: sprawdziłem 2 nowe urządzenia od 2 różnych dystrybutorów. Jeżeli kontrola jakości Philips wypuszcza tego typu rzeczy na rynek, to pogratulować podejścia. Reasumując - jeżeli ktoś chciałby taką wieżę do sypialni, to oszczędźcie sobie frustracji.