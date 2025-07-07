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  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.
  • Елегантний вигляд. Насичений звук.

Більше не доступний

Музична мікросистема

TAM4505/12

4
| (5) Відгуки
Елегантний вигляд. Насичений звук.
Удоскональте прослуховування вдома за допомогою цієї класичної на вигляд мікросистеми. Насолоджуйтеся надчітким цифровим радіоприймачем DAB+/FM, передавайте музику й подкасти, а також відтворюйте компакт-диски – усе це з насиченим 60-Вт звуком. Через аудіовхід та USB-роз’єм можна підключити інші пристрої.
Переглянути всі переваги

Елегантний вигляд. Насичений звук.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-роз’єм для заряджання

  • 60 Вт, аудіовхід

Уся ваша музика

Ця стильна мікросистема дозволяє транслювати списки відтворення, слухати музику з компакт-дисків, DAB+ та FM-радіо. Цифровий радіоприймач із 20 запрограмованими станціями забезпечує чіткий прийом звуку, а CD-програвач зчитує компакт-диски з MP3-файлами й власними записами.

Гучномовці з фазоінвертором. Більш насичені низькі тони

Завдяки поєднанню низькочастотного динаміка, високочастотного динаміка та фазоінверторних портів ці поличкові гучномовці забезпечують чіткий звук і хороші низькі частоти. Максимальна вихідна потужність 60 Вт забезпечує відтворення потужного звуку в будь-якій кімнаті. Ідеальний варіант для зони відпочинку або місць із вільним плануванням.

Класичний дизайн

Центральний блок у двох тонах і корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Текстурований диск для регулювання гучності додає приємне аналогове відчуття. На лицьовому боці блоку є кнопки для керування відтворенням і вибору джерела.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Плюси

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Мінуси

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Плюси

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Мінуси

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża

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