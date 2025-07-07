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Більше не доступний
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-роз’єм для заряджання
60 Вт, аудіовхід
Ця стильна мікросистема дозволяє транслювати списки відтворення, слухати музику з компакт-дисків, DAB+ та FM-радіо. Цифровий радіоприймач із 20 запрограмованими станціями забезпечує чіткий прийом звуку, а CD-програвач зчитує компакт-диски з MP3-файлами й власними записами.
Завдяки поєднанню низькочастотного динаміка, високочастотного динаміка та фазоінверторних портів ці поличкові гучномовці забезпечують чіткий звук і хороші низькі частоти. Максимальна вихідна потужність 60 Вт забезпечує відтворення потужного звуку в будь-якій кімнаті. Ідеальний варіант для зони відпочинку або місць із вільним плануванням.
Центральний блок у двох тонах і корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Текстурований диск для регулювання гучності додає приємне аналогове відчуття. На лицьовому боці блоку є кнопки для керування відтворенням і вибору джерела.
4.0
з 5
5
Відгуки
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Плюси
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Мінуси
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Плюси
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Мінуси
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża
Цей відгук про TAM4505 Mikrowieża