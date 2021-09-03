КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія виробу спереду
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу

Більше не доступний

Музична мікросистема

TAM6805/10

4.1

| (14) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

Усе в одному

Завдяки інтернет-радіо, Spotify Connect, Bluetooth і програвачу компакт-дисків ця компактна універсальна мікросистема може відтворювати будь-які джерела. Можна також під’єднати інші пристрої через аудіовхід чи USB-роз’єм. Насолоджуйтеся насиченішим звуком системи, що підходить практично для будь-якої кімнати.

Переглянути всі переваги

Усе в одному

  • Інтернет-радіо, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 Вт

Уся ваша музика, подкасти тощо

Уся ваша музика, подкасти тощо

Від класичних мелодій до найновіших подкастів. Ви можете виконувати потокову передачу сигналу найкращої якості Spotify через Wi-Fi за допомогою Spotify Connect. Також можна передавати списки відтворення та інший контент через Bluetooth, відтворювати компакт-диски або підключатися до інших джерел через аудіовхід чи USB-роз’єм.

Інтернет-радіо. Радіо DAB+ FM

Інтернет-радіо. Радіо DAB+ FM

Інтернет-радіо є вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а ви можете встановити попередні налаштування своїх улюблених Інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

Вбудована система гучномовців із фазоінвертором

Вбудована система гучномовців із фазоінвертором

Два гучномовці вбудовано в корпус цієї універсальної мікросистеми. Ви отримуєте чіткий звук і гарні баси з повнодіапазонних динаміків і портів із фазоінвертором. Максимальна вихідна потужність 50 Вт – ідеальний варіант для кухонь, офісів і невеликих житлових приміщень.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.1

з 5

14

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

03/09/2021

Україна

Україна

Прекрасний виріб.

До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!

Плюси

Однозначно!

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Музична мікросистема

Дата використання 2020-08-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Музична мікросистема

Дата використання 2020-08-03

04/08/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Fajna mikrowieża

Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.

Плюси

Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc

Мінуси

Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża

Дата використання 2021-07-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża

Дата використання 2021-07-04

28/12/2021

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża

Дата використання 2020-11-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża

Дата використання 2020-11-28

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції