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Завдяки інтернет-радіо, Spotify Connect, Bluetooth і програвачу компакт-дисків ця компактна універсальна мікросистема може відтворювати будь-які джерела. Можна також під’єднати інші пристрої через аудіовхід чи USB-роз’єм. Насолоджуйтеся насиченішим звуком системи, що підходить практично для будь-якої кімнати.
Інтернет-радіо, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 Вт
Від класичних мелодій до найновіших подкастів. Ви можете виконувати потокову передачу сигналу найкращої якості Spotify через Wi-Fi за допомогою Spotify Connect. Також можна передавати списки відтворення та інший контент через Bluetooth, відтворювати компакт-диски або підключатися до інших джерел через аудіовхід чи USB-роз’єм.
Інтернет-радіо є вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а ви можете встановити попередні налаштування своїх улюблених Інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.
Два гучномовці вбудовано в корпус цієї універсальної мікросистеми. Ви отримуєте чіткий звук і гарні баси з повнодіапазонних динаміків і портів із фазоінвертором. Максимальна вихідна потужність 50 Вт – ідеальний варіант для кухонь, офісів і невеликих житлових приміщень.
4.1
з 5
14
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Плюси
Однозначно!
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Музична мікросистема
Дата використання 2020-08-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Музична мікросистема
Дата використання 2020-08-03
Obywatel
04/08/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Fajna mikrowieża
Ładnie wygląda, ława w obsłudze, jestem bardzo zadowolony. Wyposażona jest we wszystko w co aktualnie powinno mieć nowoczesne radio.
Плюси
Kompaktowe wymiary w których jest ukryta duża moc
Мінуси
Po miesiącu używania nie znalazłem wad, mam nadzieję że tak zostanie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża
Дата використання 2021-07-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża
Дата використання 2021-07-04
Martyna1980
28/12/2021
Polska
Polecam
Sprzęt jest po prostu super. Bardzo dobra jakość wykonania, proste sterowanie, piękny dźwięk, brak problemów technicznych. Jestem mega zadowolona
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża
Дата використання 2020-11-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAM6805 Mikrowieża
Дата використання 2020-11-28