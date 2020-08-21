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Підсильте баси
Сколихніть кімнату за допомогою гучномовця Bluetooth для вечірок, який має два динаміка низьких частот для оглушливих басів! Ви можете підключити гітару й мікрофон, щоб виконати власні рок-композиції. Насолоджуйтеся світловими ефектами для вечірок, веселими функціями караоке й 14 годинами відтворення.
Bluetooth®
Функції караоке: відлуння, жіночий/чоловічий голос, пом’якшення
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата використання 2020-07-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Дата використання 2020-07-20