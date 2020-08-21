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Більше не доступний

Гучномовець Bluetooth для вечірки

TANX200/10

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Підсильте баси

Сколихніть кімнату за допомогою гучномовця Bluetooth для вечірок, який має два динаміка низьких частот для оглушливих басів! Ви можете підключити гітару й мікрофон, щоб виконати власні рок-композиції. Насолоджуйтеся світловими ефектами для вечірок, веселими функціями караоке й 14 годинами відтворення.

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Підсильте баси

  • Bluetooth®

Лінійний вхід та лінійний вихід (3,5 мм)

Функції караоке: відлуння, жіночий/чоловічий голос, пом’якшення

Функції караоке: відлуння, жіночий/чоловічий голос, пом’якшення

Розміри: 268x556x285 мм

Технічні характеристики

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата використання 2020-07-20

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Дата використання 2020-07-20

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