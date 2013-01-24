Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги
Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги
Тиждень за тижнем ці навушники супроводжують Вас під час втомливої дороги на роботу. Одне заряджання триває лише 1,5 години і забезпечує 30 годин відтворення або розмов. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидкісне) дарують додаткові 2 або 6 годин відтворення. Тому Ви можете продовжувати слухати улюблений вміст із понеділка по п’ятницю, а то й довше.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону
створивши ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішні шуми.
Ці бездротові навушники можуть похвалитися м’якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.
Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела з високою чіткістю Ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.
Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.
Два рівні швидкого заряджання – високошвидкісне та швидке заряджання – забезпечують додаткові 2 чи 6 годин відтворення. Завдяки цьому можна подовжувати слухати вміст із понеділка по п’ятницю, й іще довше.
Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.
М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.
Конструкція
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Звук
Розміри упаковки
Зовнішня коробка