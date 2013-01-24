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Бездротові навушники Bluetooth®

TAPH802BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення Елегантний дизайн. 30 годин відтворення Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
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    Бездротові навушники Bluetooth®

    TAPH802BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

    Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники Bluetooth®

    Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

    Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги

    Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

    Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники Bluetooth®

    Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

    Де б Ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять Ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо Вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин. Переглянути усі переваги

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      Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

      Бездротові навушники з аудіо високої чіткості

      • 40-мм динаміки/закритого типу
      • Накладні

      Щоразу 30 годин відтворення у дорозі.

      Тиждень за тижнем ці навушники супроводжують Вас під час втомливої дороги на роботу. Одне заряджання триває лише 1,5 години і забезпечує 30 годин відтворення або розмов. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидкісне) дарують додаткові 2 або 6 годин відтворення. Тому Ви можете продовжувати слухати улюблений вміст із понеділка по п’ятницю, а то й довше.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

      Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

      Детальний звук. Потужні низькі частоти

      Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону

      Чудова пасивна ізоляція шумів. Пориньте в музику,

      створивши ущільнення, яке пасивно ізолює зовнішні шуми.

      Гнучка конструкція

      Ці бездротові навушники можуть похвалитися м’якими амбушурами, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу чи футлярі для носіння. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.

      Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь

      Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела з високою чіткістю Ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

      Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

      Легко керуйте музикою та викликами за допомогою багатофункціональної кнопки. Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити, просто натиснувши кнопку.

      Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, отримайте 6 годин відтворення

      Два рівні швидкого заряджання – високошвидкісне та швидке заряджання – забезпечують додаткові 2 чи 6 годин відтворення. Завдяки цьому можна подовжувати слухати вміст із понеділка по п’ятницю, й іще довше.

      Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення

      Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

      Ідеальне налаштування для комфорту

      М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Так
        Адаптер для літака
        Ні
        Аудіокабель
        Так

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4.2
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        30  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        200* год.
        Час розмови
        30* год.

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Частотний діапазон
        7–40 000 Гц
        Опір
        16 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        30 мВт
        Чутливість
        90  дБ
        Діаметр динаміків
        40 мм

      • Розміри упаковки

        Код EAN
        48 95229 10189 0
        Глибина
        7  см
        Висота
        25  см
        Кількість виробів
        1
        Ширина
        21,5  см
        Вага брутто
        0,588  кг
        Вага нетто
        0,26  кг
        Вага тари
        0,328  кг

      • Зовнішня коробка

        Код GTIN
        1 48 95229 10189 7
        Висота
        26  см
        Довжина
        23,7  см
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Ширина
        22,9  см
        Вага брутто
        2,187  кг
        Вага нетто
        0,78  кг
        Вага тари
        1,407  кг

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