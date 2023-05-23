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  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
  • Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

Більше не доступний

Бездротові навушники Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Відгуки
Елегантний дизайн. 30 годин відтворення
Де б ви не бували протягом тижня, ці бездротові накладні навушники зроблять ваш час у дорозі більш приємним завдяки збалансованому детальному звуку й часу відтворення до 30 годин. Якщо вам знадобиться більше, функція швидкого заряджання подарує від 2 до 6 додаткових годин.
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Бездротові навушники з аудіо високої чіткості

Елегантний дизайн. 30 годин відтворення

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

Щоразу 30 годин відтворення у дорозі.

Тиждень за тижнем ці навушники супроводжують вас під час втомливої дороги на роботу. Одне заряджання триває лише 1,5 години і забезпечує 30 годин відтворення або розмов. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидкісне) дарують додаткові 2 або 6 годин відтворення. Тому ви можете продовжувати слухати улюблений вміст із понеділка по п’ятницю, а то й довше.

Детальний звук. Потужні низькі частоти

Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону

Гнучка конструкція

Ці бездротові навушники мають м’які амбушури, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

10

Відгуки

23/05/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Плюси

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Мінуси

Brak

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Плюси

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Мінуси

brak pokrowca, krótki kabel

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Плюси

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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