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Більше не доступний
TAPH802BK/00
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Тиждень за тижнем ці навушники супроводжують вас під час втомливої дороги на роботу. Одне заряджання триває лише 1,5 години і забезпечує 30 годин відтворення або розмов. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидкісне) дарують додаткові 2 або 6 годин відтворення. Тому ви можете продовжувати слухати улюблений вміст із понеділка по п’ятницю, а то й довше.
Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону
Ці бездротові навушники мають м’які амбушури, які акуратно складаються двома способами. Їх можна скласти горизонтально, що ідеально підходить для зберігання у шухляді офісу. Також їх можна скласти горизонтально та всередину й надати компактної форми, що поміститься у кишені плаща та сумки.
3.6
з 5
10
Відгуки
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Плюси
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Мінуси
Brak
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Плюси
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Мінуси
brak pokrowca, krótki kabel
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Плюси
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Фактичні результати можуть відрізнятися