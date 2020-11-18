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Більше не доступний

Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Відгуки
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Слухайте музику, а не дощ. Ви можете керувати функцією активного шумопоглинання на цих накладних бездротових навушниках залежно від ситуації. Завдяки часу відтворення 30 годин і можливості гнучкого швидкого заряджання, їх заряду вистачить на всю подорож
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Накладні бездротові навушники з активним шумопоглинанням

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  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

30 годин відтворення або розмов (25 годин з увімкненим режимом ANC)

У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.

Активне шумопоглинання (ANC). Ви швидше втратите відчуття себе, але не музику

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Гладенька регульована дуга на голову. М’які амбушури

Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

74

Відгуки

18/11/2020

Україна

Україна

Перфектна якість

Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

16/05/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Плюси

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Мінуси

Niema

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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