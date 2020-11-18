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Більше не доступний
TAPH805BK/00
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
У будь-якій подорожі ці навушники готові справитися зі завданням. Один цикл заряджання триває лише 2 години. Ви отримуєте 30 годин відтворення (або розмов) із вимкненим активним шумопоглинанням та 25 годин з увімкненим. Два рівні швидкого заряджання (високошвидкісне і швидке) забезпечують додаткові 2 або 6 годин відтворення.
Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.
Від списків відтворення до подкастів – ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують насичені низькі частоти та чіткі частоти середнього діапазону. М’які амбушури накривають ціле вухо, створюючи ущільнення, що пасивно ізолює зовнішній шум. Дуга на голову легка, проста в регулюванні та гладенька: ці навушники не заплутуватимуться у волоссі.
3.7
з 5
74
Відгуки
miro06081982
18/11/2020
Україна
Перфектна якість
Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Плюси
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Мінуси
Niema
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Фактичні результати можуть відрізнятися