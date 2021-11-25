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Більше не доступний

Бездротові навушники-вкладиші з Hi-Res Audio

TAPN505BK/00

4

| (10) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Завжди поруч. Без жодних перешкод

Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають вам завжди бути зібраним.

Переглянути всі переваги

Бездротова нашийна дуга ANC з аудіо високої чіткості

Завжди поруч. Без жодних перешкод

  • 13-мм динаміки/закритого типу

  • Вкладиші

  • Чорний

  • Шийна дуга

14 годин відтворення (9 год у режимі активного шумопоглинання)

Незалежно від того, чим сповнений ваш день, ці бездротові навушники-вкладиші продовжують працювати. Заряджання триває лише 2 години і забезпечує 14 годин відтворення. Якщо потрібно більше потужності, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

Активне шумопоглинання. Без жодних перешкод

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Детальний звук. Потужні низькі частоти

Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

10

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Плюси

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2021-05-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Плюси

bardzo dobra jakość dżwięku

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2020-05-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Плюси

wygląd/ wygoda / jakość

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2019-03-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Дата використання 2019-03-30

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