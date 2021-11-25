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Більше не доступний
TAPN505BK/00
Завжди поруч. Без жодних перешкод
Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають вам завжди бути зібраним.
13-мм динаміки/закритого типу
Вкладиші
Чорний
Шийна дуга
Незалежно від того, чим сповнений ваш день, ці бездротові навушники-вкладиші продовжують працювати. Заряджання триває лише 2 години і забезпечує 14 годин відтворення. Якщо потрібно більше потужності, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.
Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.
Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.
4.0
з 5
10
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Плюси
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2021-05-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Плюси
bardzo dobra jakość dżwięku
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2020-05-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Плюси
wygląd/ wygoda / jakość
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2019-03-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Дата використання 2019-03-30