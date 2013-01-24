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Бездрот. навушники-вкладиші з аудіо високої чіткості

TAPN505BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Завжди поруч. Без жодних перешкод Завжди поруч. Без жодних перешкод Завжди поруч. Без жодних перешкод
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    Бездрот. навушники-вкладиші з аудіо високої чіткості

    TAPN505BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Завжди поруч. Без жодних перешкод

    Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги

    Бездрот. навушники-вкладиші з аудіо високої чіткості

    Завжди поруч. Без жодних перешкод

    Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги

    Завжди поруч. Без жодних перешкод

    Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги

    Бездрот. навушники-вкладиші з аудіо високої чіткості

    Завжди поруч. Без жодних перешкод

    Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають Вам завжди бути зібраним. Переглянути усі переваги

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      Завжди поруч. Без жодних перешкод

      Бездротова нашийна дуга ANC з аудіо високої чіткості

      • 12,2-мм динаміки/закритого типу
      • Вкладиші
      • Шийна дуга

      9 годин відтворення (7 год. у режимі активного шумопоглинання)

      Незалежно від того, чим сповнений ваш день, ці бездротові навушники-вкладиші продовжують працювати. Заряджання триває лише 2 години і забезпечує 9 годин відтворення. Якщо потрібно більше потужності, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

      Активне шумопоглинання. Без жодних перешкод

      Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

      Детальний звук. Потужні низькі частоти

      Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфону. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

      Аудіо високої чіткості. Чуйте більше

      Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

      Ці бездротові навушники готові до спарення відразу після увімкнення Bluetooth. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

      Тонка шийна дуга для носіння упродовж цілого дня. Футляр для транспортування

      Тонка шийна дуга зручно розміщується за шиєю. Завдяки режиму вібрації ви не пропустите жодного виклику навіть тоді, коли слухаєте музику чи носите навушники.

      3 взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів.

      Три розміри взаємозамінних гумових вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

      Google Помічник. Вирішуйте свої справи на ходу

      Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону: просто запитуйте в Google Помічника. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

      Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

      Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення

      Якщо потрібно більше заряду, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

      12,2-мм неодимові акустичні динаміки

      Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують відтворення насичених низьких частот і чіткі частоти середнього діапазону

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Аксесуари

        USB-кабель
        Так
        Дорожній футляр
        Так

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Перемикання між 2 викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Вимкнення мікрофона
        • Відхилення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Тривалість відтворення музики
        9  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        160* год.
        Час розмови
        9 год.

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Мембрана
        ПЕТ
        Частотний діапазон
        7–40 000 Гц
        Опір
        32 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Чутливість
        103  дБ
        Діаметр динаміків
        12,2 мм

      • Зовнішня коробка

        Код GTIN
        1 48 95229 10185 9
        Висота
        24,7  см
        Довжина
        43,2  см
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Ширина
        38,3  см
        Вага брутто
        7,93  кг
        Вага нетто
        0,816  кг
        Вага тари
        7,114  кг

      • Розміри упаковки

        Глибина
        3  см
        Код EAN
        48 95229 10185 2
        Висота
        22  см
        Кількість виробів
        1
        Ширина
        17  см
        Вага брутто
        0,26  кг
        Вага нетто
        0,034  кг
        Вага тари
        0,226  кг

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