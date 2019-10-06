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Будильник

TAPR702/12
Загальна оцінка / 5
  • Компактний і розумний Компактний і розумний Компактний і розумний
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    Будильник

    TAPR702/12
    Загальна оцінка / 5

    Компактний і розумний

    Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги

    Будильник

    Компактний і розумний

    Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги

    Компактний і розумний

    Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги

    Будильник

    Компактний і розумний

    Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги

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      Будильник

      Будильник

      Усього:

      Компактний і розумний

      • Bluetooth®
      • із бездротовим зарядним для телефону

      Чіткий, простий дисплей

      Великий дисплей із цифровим відображенням часу за тканинним обрамленням цього будильника із Bluetooth.

      Кнопки для керування на глянцевій верхній панелі

      Кнопки для керування знаходяться на глянцевій верхній панелі, яка також містить бездротовий зарядний килимок Qi для телефону.

      Натисніть для спарення, налаштування дрімоти/яскравості, гучності, відтворення/паузи

      Натисніть для спарення, налаштування дрімоти/яскравості, гучності або відтворення/паузи. Для заряджання старіших телефонів у наявності роз’єм USB.

      Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблені мелодії

      Засинайте, слухаючи улюблений подкаст чи список відтворення у фоновому режимі. Можна налаштувати таймер сну годинника для передачі даних із пристрою до 2 годин. Після завершення встановленого часу динамік вимкнеться. Більше не потрібно вставати серед ночі, дивуючись, чому музика досі відтворюється!

      Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

      Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.

      Технічні характеристики

      • Бездротова технологія Bluetooth®

        Профілі
        • A2DP
        • AVRCP
        Діапазон
        10 м (вільного простору)
        Версія
        V4.2

      • Заряджання

        Бездротова вихідна потужність
        Бездротова вихідна потужність
        10 Вт
        USB-пристрої
        5 В, 1 А

      • годинник

        Тип
        Цифрове керування
        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години
        Дисплей
        LED

      • Будильник

        Джерело сигналу будильника
        • Зумер
        • Bluetooth
        Кількість будильників
        2
        Дрімота (повторне спрацювання будильника)
        Так, 9 хв.
        Таймер вимкнення
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Збільшення/зменшення
        Будильники
        • Час двох будильників
        • Повільне пробудження
        • Повторне спрацювання будильника (дрімота)
        • Bluetooth або будильник із зумером
        Яскравість дисплея
        Висока/ середня/ низька
        Таймер сну
        Так

      • Звук

        Звукова система
        Стерео
        Вихідна потужність (RMS)
        2 Вт x 2
        Регулювання гучності
        цифрове

      • Потужність

        Тип живлення
        Змінний струм
        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        < 1 Вт
        Резервна батарея
        AAA x 2 (не входять у комплект)

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Гарантія
        Гарантійний талон

      • Розміри

        Тип упаковки
        Коробка D
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        225 x 85 x 167 мм
        Вага нетто
        0,475  кг
        Вага брутто
        0,625  кг
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        135 x 135 x 61  мм
        Вага виробу
        0,3  кг

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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