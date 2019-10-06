Компактний і розумний
Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактний і розумний
Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги
Компактний і розумний
Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактний і розумний
Засинайте під улюблений подкаст. Додайте бадьорої музики до ранкового списку відтворення, коли прокидатиметеся. Цей будильник із Bluetooth дозволяє передавати аудіо з мобільних пристроїв. Він також має бездротовий зарядний пристрій Qi та зарядну станцію USB. Переглянути усі переваги
Будильник
Усього:
Великий дисплей із цифровим відображенням часу за тканинним обрамленням цього будильника із Bluetooth.
Кнопки для керування знаходяться на глянцевій верхній панелі, яка також містить бездротовий зарядний килимок Qi для телефону.
Натисніть для спарення, налаштування дрімоти/яскравості, гучності або відтворення/паузи. Для заряджання старіших телефонів у наявності роз’єм USB.
Засинайте, слухаючи улюблений подкаст чи список відтворення у фоновому режимі. Можна налаштувати таймер сну годинника для передачі даних із пристрою до 2 годин. Після завершення встановленого часу динамік вимкнеться. Більше не потрібно вставати серед ночі, дивуючись, чому музика досі відтворюється!
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.
Бездротова технологія Bluetooth®
Заряджання
годинник
Будильник
Зручність
Звук
Потужність
Аксесуари
Розміри