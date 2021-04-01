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Більше не доступний
TAPR802/12
Більше переваг
Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Музика. Художна декламація. Документально-кримінальний жанр. Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій з усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.
4.1
з 5
15
Відгуки
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Плюси
malý
Мінуси
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio
Дата використання 2020-03-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio
Дата використання 2020-03-01
Uuuuuuu
30/04/2023
Eesti
Перевірений покупець
Suht hea asi.
Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.
Плюси
Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas
Мінуси
Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetiraadio
Дата використання 2022-10-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetiraadio
Дата використання 2022-10-30
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Плюси
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Мінуси
Žádná mě nenapadá.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio
Дата використання 2023-03-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio
Дата використання 2023-03-07