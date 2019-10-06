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Інтернет-радіо

TAPR802/12
Загальна оцінка / 5
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    Інтернет-радіо

    TAPR802/12
    Загальна оцінка / 5

    Більше переваг

    Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    Інтернет-радіо

    Більше переваг

    Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    Більше переваг

    Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

    Інтернет-радіо

    Більше переваг

    Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

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      Інтернет-радіо

      Інтернет-радіо

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      • DAB+
      • Spotify Connect
      • Bluetooth®

      Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

      Музика. Художна декламація. Документально-кримінальний жанр. Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій з усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

      Великий 2,4-дюймовий кольоровий дисплей для зручного перегляду

      Матовий чорний дерев’яний корпус охоплює великий, яскравий кольоровий дисплей і чорну металеву решітку динаміка. На дисплеї відображається обкладинка альбому та інформація про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станцій, коли Ви слухаєте інтернет-радіо чи DAB.

      Один 3-дюймовий повнодіапазонний динамік. Чіткий, детальний звук

      3-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання. Отвір фазоінвертора передає низькі тони, відтворюючи збалансовані, потужні низькі частоти. Бездротовий діапазон становить 10 м.

      Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт керування Spotify

      Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.

      Вбудована функція годинника з двома будильниками і таймер сну

      Таймер сну дозволяє спокійно засинати під звуки улюбленої радіостанції в фоновому режимі. Функція двох будильників дає змогу налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.

      Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

      Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Діапазони тюнера
        • Інтернет-радіо
        • DAB/DAB+
        • FM
        DAB
        • інформаційний дисплей
        • меню
        • розумне сканування
        Запрограмовані станції
        20

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        3 Вт
        Регулятор гучності
        поворотний (цифровий)

      • Бездротова технологія Bluetooth®

        Профілі
        • A2DP
        • AVRCP
        Діапазон
        10 м (вільного простору)
        Версія
        V4.2

      • Зручність

        Оновлення годинника
        DAB/інтернет-радіо
        Будильники
        • DAB
        • FM
        • Інтернет-радіо
        • будильник із зумером
        Кількість будильників
        2

      • Дисплей

        Тип
        2,4-дюймовий кольоровий TFT-дисплей

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 5 В, 2 А
        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        Кабелі/з’єднання
        Адаптер постійного/змінного струму

      • Розміри

        Ширина виробу
        185  мм
        Глибина виробу
        102  мм
        Висота виробу
        106  мм
        Вага виробу
        0,74  кг
        Ширина упаковки
        272  мм
        Глибина упаковки
        134  мм
        Висота упаковки
        151  мм
        Вага з упаковкою
        0,98  кг

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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