Більше переваг
Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше переваг
Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Більше переваг
Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше переваг
Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Інтернет-радіо
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Музика. Художна декламація. Документально-кримінальний жанр. Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій з усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.
Матовий чорний дерев’яний корпус охоплює великий, яскравий кольоровий дисплей і чорну металеву решітку динаміка. На дисплеї відображається обкладинка альбому та інформація про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станцій, коли Ви слухаєте інтернет-радіо чи DAB.
3-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує чітке звучання. Отвір фазоінвертора передає низькі тони, відтворюючи збалансовані, потужні низькі частоти. Бездротовий діапазон становить 10 м.
Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.
Таймер сну дозволяє спокійно засинати під звуки улюбленої радіостанції в фоновому режимі. Функція двох будильників дає змогу налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви зазвичай засинаєте після першого будильника. Або якщо Вашому партнеру потрібно вставати раніше.
Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Бездротова технологія Bluetooth®
Зручність
Дисплей
Потужність
Аксесуари
Розміри