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Більше не доступний

Інтернет-радіо

TAPR802/12

4.1

| (15) Відгуки

Більше переваг

Яку б музику Ви не слухали, зануртеся в неї з головою завдяки цьому радіоприймачу Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, налаштування DAB та FM, Ви також отримуєте підтримку Spotify Connect та можливість передавати дані з мобільного пристрою.

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  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

Музика. Художна декламація. Документально-кримінальний жанр. Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій з усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

Бездротова передача музики Bluetooth

Цифрове радіо DAB+/FM

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

15

Відгуки

2

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Плюси

malý

Мінуси

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio

Дата використання 2020-03-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio

Дата використання 2020-03-01

30/04/2023

Eesti

Eesti

Перевірений покупець

Suht hea asi.

Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.

Плюси

Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas

Мінуси

Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetiraadio

Дата використання 2022-10-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetiraadio

Дата використання 2022-10-30

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Плюси

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Мінуси

Žádná mě nenapadá.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio

Дата використання 2023-03-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAPR802 Internetové rádio

Дата використання 2023-03-07

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