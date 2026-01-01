Суперпортативний із портом для навушників для приватного прослуховування

Цей аналоговий радіоприймач досить маленький, щоб носити його в кишені або повисіти на зап’ясті за допомогою шнурка, що входить у комплект. Дві батарейки AAA живлять роботу аудіо, а також є порт для навушників для приватного прослуховування: ідеально, якщо ви хочете почути останні результати спортивних змагань, поки йдете за покупками!