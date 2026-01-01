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TAR1509/00
FM/AM
Аналогове налаштування
Живлення від батарей
Завдяки цьому суперпортативному радіоприймачу FM/AM ви отримаєте чітке й чисте звучання всіх ваших улюблених станцій. Аналогове налаштування дозволяє легко знайти те, що ви шукаєте, а довга телескопічна антена забезпечує найкращий прийом, де б ви не були.
Два коліщатка дозволяють налаштовувати радіоприймач та контролювати гучність, а також є зручний бічний перемикач для перемикання між діапазонами хвиль FM та AM. Велике вікно налаштування із чітким дисплеєм дозволяє побачити, на яку частоту ви налаштовані, а світлодіодний індикатор світиться, коли сигнал сильний.
Цей аналоговий радіоприймач досить маленький, щоб носити його в кишені або повисіти на зап’ясті за допомогою шнурка, що входить у комплект. Дві батарейки AAA живлять роботу аудіо, а також є порт для навушників для приватного прослуховування: ідеально, якщо ви хочете почути останні результати спортивних змагань, поки йдете за покупками!
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