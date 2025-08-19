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Розширена гарантія 3 роки
Компактний портативний радіоприймач
Аналогове налаштування FM/AM
Вбудована літій-іонна батарея
Ліхтарик для екстреної сигналізації SOS
Цей зручний портативний радіоприймач стане ідеальним супутником для довгих днів. Уловлюйте чіткі радіосигнали, заряджайте інші пристрої та освітлюйте дорогу потужним ліхтариком. У надзвичайних ситуаціях можна навіть подати гучний звуковий сигнал SOS із миготливим світлом.
Цей зручний радіоприймач вас не підведе. Заряджайте його за допомогою кабелю USB-C, що входить до комплекту, щоб мати до 32 годин відтворення радіо на розумній гучності.
Ніколи не втрачайте заряд! Резервне заряджання завжди доступне через сонячні панелі у верхній частині радіоприймача або за допомогою ручної рукоятки. Радіоприймач також працює від 3 батарейок ААА (не входять в комплект). Порт USB-A дозволяє використовувати радіоприймач для заряджання інших пристроїв у екстреній ситуації.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Плюси
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Мінуси
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR1609 Przenośne radio z latarką
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR1609 Przenośne radio z latarką
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Перевірений покупець
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Цей відгук про TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Цей відгук про TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti