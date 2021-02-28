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    Портативний радіоприймач

    TAR2506/12
    Загальна оцінка / 5
    • Класичний супутник Класичний супутник Класичний супутник
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      Портативний радіоприймач

      TAR2506/12
      Загальна оцінка / 5

      Класичний супутник

      Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Класичний супутник

      Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги

      Класичний супутник

      Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Класичний супутник

      Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

        - {discount-value}

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        Класичний супутник

        • FM/MW
        • Аналогове налаштування
        • Живлення: змiнний струм або батарея
        Класичний дизайн. Легке налаштування

        Класичний дизайн. Легке налаштування

        Цей аналоговий радіоприймач FM/MW виглядає чудово практично в будь-якій кімнаті. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту. Просто поверніть коліщатко на бічній панелі, щоб посунути індикатор по шкалі.

        Перемикайте між режимами новин і музики. Регулювання тону

        Перемикайте між режимами новин і музики. Регулювання тону

        Слухайте музику переважно в режимі музики. Перемикайте в режим новин, коли слухаєте новини або улюблені радіомелодрами чи дискусії. Незалежно від типу контенту, який вам подобається, 3,5-дюймовий динамік забезпечує хороший чіткий звук.

        Прості елементи керування. Великий регулятор гучності

        Прості елементи керування. Великий регулятор гучності

        Вам не потрібно буде шукати регулятор гучності на цьому радіоприймачі! Крім великого регулятора гучності, радіоприймач має вгорі перемикачі для перемикання між сигналами FM/MW і режимами звуку. Також ви знайдете роз’єм для навушників для приватного прослуховування.

        Ставте його будь-куди

        Ви можете брати цей радіоприймач куди завгодно. Під’єднайте радіоприймач до розетки або вставте дві батареї типу D і рушайте. Це ідеальний супутник за келихом вина на балконі чи на пікніку на подвір’ї.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          300 мВт
          Звукова система
          Моно
          Покращення звуку
          регулювання тону
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)

        • Гучномовці

          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          3,5 дюйма
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          1

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Ні
          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)
          Аудіовхід
          Ні

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW
          RDS
          Ні

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір D (LR20)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Живлення
          • 220–240 В
          • 50/60 Гц
          Кількість батарей
          2

        • Розміри упаковки

          Висота
          19.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче
          Ширина
          23.5  см
          Глибина
          9  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11663 4
          Вага брутто
          0.972  кг
          Вага нетто
          0.802  кг
          Вага тари
          0.17  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          14.9  см
          Ширина
          21  см
          Глибина
          6.63  см
          Вага
          0.7  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Будильник

          Кількість будильників
          Ні
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Ні

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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