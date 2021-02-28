Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Класичний супутник
Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Класичний супутник
Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги
Класичний супутник
Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Класичний супутник
Додайте дрібку традиційного стилю до прослуховування контенту на кухні, у ванній кімнаті чи гаражі. Цей класичний аналоговий радіоприймач FM/MW легко налаштовувати, він чудово звучить і виглядає. Плануєте вийти на вулицю? Цей радіоприймач працює від розетки або батарей. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
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Цей аналоговий радіоприймач FM/MW виглядає чудово практично в будь-якій кімнаті. Велике класичне віконце для регулювання дозволяє легко побачити потрібну частоту. Просто поверніть коліщатко на бічній панелі, щоб посунути індикатор по шкалі.
Слухайте музику переважно в режимі музики. Перемикайте в режим новин, коли слухаєте новини або улюблені радіомелодрами чи дискусії. Незалежно від типу контенту, який вам подобається, 3,5-дюймовий динамік забезпечує хороший чіткий звук.
Вам не потрібно буде шукати регулятор гучності на цьому радіоприймачі! Крім великого регулятора гучності, радіоприймач має вгорі перемикачі для перемикання між сигналами FM/MW і режимами звуку. Також ви знайдете роз’єм для навушників для приватного прослуховування.
Ви можете брати цей радіоприймач куди завгодно. Під’єднайте радіоприймач до розетки або вставте дві батареї типу D і рушайте. Це ідеальний супутник за келихом вина на балконі чи на пікніку на подвір’ї.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
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