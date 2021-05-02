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Завжди чітко. Завжди вчасно.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або мелодію будильника із цим тонким годинником із радіо FM. Лагідне збільшення гучності легко пробудить вас зі сну, а таймер сну дозволить заснути з увімкненою радіопрограмою. Великий дисплей для зручного визначення часу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди чітко. Завжди вчасно.
Прокидайтеся під звуки улюбленої радіостанції або мелодію будильника із цим тонким годинником із радіо FM. Лагідне збільшення гучності легко пробудить вас зі сну, а таймер сну дозволить заснути з увімкненою радіопрограмою. Великий дисплей для зручного визначення часу. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
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Миттєво дізнавайтеся час завдяки цьому радіогодиннику FM з будильником. Великі цифри дозволяють легко побачити дисплей із будь-якого кута, і ви можете налаштувати яскравість відповідно до кімнати. Прості елементи керування дбають про налаштування будильника, гучності та регулювання.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два будильники на використання сигналу будильника чи радіо. Ідеальний варіант, якщо ви любите ще трохи поспати після першого сигналу будильника або ваш партнер повинен прокинутися швидше за вас.
Засинайте, слухаючи улюблену радіостанцію. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної станції протягом двох годин. Після того як мине попередньо встановлений час, радіо вимкнеться автоматично.
Плавно розпочинайте свій день завдяки функції повільного пробудження. Немає значення, який стиль будильника ви вибрали – тон будильника чи радіо – гучність починає поступово збільшуватися. Більше жодного стресу, коли ви прокидаєтесь!
Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
годинник
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