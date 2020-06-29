Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Радіогодинник

    TAR3505/12
    Загальна оцінка / 5
    • Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо
      -{discount-value}

      Радіогодинник

      TAR3505/12
      Загальна оцінка / 5

      Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

      Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

      Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги

      Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

      Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

      Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Радіогодинник

        Радіогодинник

        - {discount-value}

        Усього:

        Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо

        • DAB+
        • Два будильники

        Прийом радіосигналу без потріскувань під руками

        Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій. Дисплей чітко показує час.

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи радіо

        Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

        Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження

        Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає будильник, гучність якого поступово збільшується, для плавного початку дня. Можна налаштувати сумісну роботу із сигналом будильника чи радіо.

        Автоматична синхронізація часу. Резервна батарея у разі збою в електропостачанні

        Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми повільно збільшується

        Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          DAB
          • інформаційний дисплей
          • меню
          • розумне сканування
          Кількість попередньо встановлених станцій
          20 (FM), 20 (DAB)
          RDS
          Ні

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          1 Вт
          Звукова система
          Моно

        • Гучномовці

          Кількість повнодіапазонних динаміків
          1
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          2 дюйми

        • Під'єднання

          Аудіовхід
          Ні
          Bluetooth
          Ні

        • годинник

          Дисплей
          РК-дисплей
          Тип
          Цифровий
          Формат часу
          • 12 годин
          • 24 години

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Радіо DAB
          • FM-радіо
          • Зумер
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Зручність

          Колір підсвітки
          Білий
          Яскравість дисплея
          Висока/ середня/ низька
          Регулятор гучності
          Збільшення/зменшення

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Вхідна потужність змінного струму
          100–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          <3 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Резервна батарея
          AAA x 2 (не входять у комплект)

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри виробу

          Глибина
          13,1  см
          Висота
          5,4  см
          Вага
          0,268  кг
          Ширина
          13,1  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10823 3
          Глибина
          6  см
          Вага брутто
          0,414  кг
          Висота
          17  см
          Вага нетто
          0,268  кг
          Вага тари
          0,146  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Ширина
          13,6  см
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.