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Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо
Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо
Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги
Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо
Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся від кришталево чистого звуку радіо
Розпочинайте свій день з улюбленої радіостанції! Завдяки підтримці стандартів DAB+ та FM із цим радіоприймачем-годинником Ви матимете безліч станцій для прослуховування з неймовірною якістю звуку. Любите слухати радіо ввечері? Із функцією таймера Ви можете бути впевнені, що радіо не лунатиме всю ніч. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування. Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій. Дисплей чітко показує час.
Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники, а функція повільного пробудження вмикає будильник, гучність якого поступово збільшується, для плавного початку дня. Можна налаштувати сумісну роботу із сигналом будильника чи радіо.
Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.
Функція повільного пробудження застосовує поступове збільшення гучності будильника для Вашого повільного пробудження зі сну. Її роботу можна налаштувати із звуковим сигналом або радіопрограмою.
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Під'єднання
годинник
Будильник
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
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