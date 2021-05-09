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Прокидайтеся з повним зарядом
Прокидайтеся у повній готовності. Цей годинник із радіо FM зарядить ваш мобільний пристрій, поки ви спатимете, і розбудить вас мелодію будильника або звуками радіостанції з лагідним збільшенням гучності. Він має таймер сну, тому ви зможете також засинати під звуки радіо. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Прокидайтеся з повним зарядом
Прокидайтеся у повній готовності. Цей годинник із радіо FM зарядить ваш мобільний пристрій, поки ви спатимете, і розбудить вас мелодію будильника або звуками радіостанції з лагідним збільшенням гучності. Він має таймер сну, тому ви зможете також засинати під звуки радіо. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
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Миттєво дізнавайтеся час завдяки цьому радіогодиннику FM із будильником. Великі цифри дозволяють легко побачити дисплей із дзеркальним покриттям з будь-якого кута, і ви можете налаштувати яскравість відповідно до кімнати. Прості елементи керування дозволяють налаштувати будильник, гучність і радіостанції.
Зручний USB-роз’єм дозволяє використовувати живлення радіогодинника для заряджання телефону, коли ви спите. Це будильник також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно скидати налаштування годинника, а будильник спрацює вчасно.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два будильники на використання сигналу будильника чи радіо. Ідеальний варіант, якщо ви любите ще трохи поспати після першого сигналу будильника або ваш партнер повинен прокинутися швидше за вас.
Засинайте, слухаючи улюблену радіостанцію. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної станції протягом двох годин. Після того як мине попередньо встановлений час, радіо вимкнеться автоматично.
Плавно розпочинайте свій день завдяки функції повільного пробудження. Немає значення, який стиль будильника ви вибрали – тон будильника чи радіо – гучність починає поступово збільшуватися. Більше жодного стресу, коли ви прокидаєтесь!
Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
Заряджання
годинник
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