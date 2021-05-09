Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Радіогодинник

    TAR4406/12
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Прокидайтеся з повним зарядом Прокидайтеся з повним зарядом Прокидайтеся з повним зарядом
      -{discount-value}

      Радіогодинник

      TAR4406/12
      Загальна оцінка / 5

      Прокидайтеся з повним зарядом

      Прокидайтеся у повній готовності. Цей годинник із радіо FM зарядить ваш мобільний пристрій, поки ви спатимете, і розбудить вас мелодію будильника або звуками радіостанції з лагідним збільшенням гучності. Він має таймер сну, тому ви зможете також засинати під звуки радіо. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Прокидайтеся з повним зарядом

      Прокидайтеся у повній готовності. Цей годинник із радіо FM зарядить ваш мобільний пристрій, поки ви спатимете, і розбудить вас мелодію будильника або звуками радіостанції з лагідним збільшенням гучності. Він має таймер сну, тому ви зможете також засинати під звуки радіо. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Радіогодинник

        Радіогодинник

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Прокидайтеся з повним зарядом

        • Дзеркальне покриття
        • Цифрове налаштування FM
        • Зарядний USB-пристрій для телефону
        Дисплей із дзеркальним покриттям і великими цифрами годинника

        Дисплей із дзеркальним покриттям і великими цифрами годинника

        Миттєво дізнавайтеся час завдяки цьому радіогодиннику FM із будильником. Великі цифри дозволяють легко побачити дисплей із дзеркальним покриттям з будь-якого кута, і ви можете налаштувати яскравість відповідно до кімнати. Прості елементи керування дозволяють налаштувати будильник, гучність і радіостанції.

        USB-роз’єм. Заряджайте телефон

        USB-роз’єм. Заряджайте телефон

        Зручний USB-роз’єм дозволяє використовувати живлення радіогодинника для заряджання телефону, коли ви спите. Це будильник також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно скидати налаштування годинника, а будильник спрацює вчасно.

        Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

        Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

        Функція двох будильників дозволяє налаштувати два будильники на використання сигналу будильника чи радіо. Ідеальний варіант, якщо ви любите ще трохи поспати після першого сигналу будильника або ваш партнер повинен прокинутися швидше за вас.

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблену станцію

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблену станцію

        Засинайте, слухаючи улюблену радіостанцію. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної станції протягом двох годин. Після того як мине попередньо встановлений час, радіо вимкнеться автоматично.

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми збільшується повільно

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу або радіопрограми збільшується повільно

        Плавно розпочинайте свій день завдяки функції повільного пробудження. Немає значення, який стиль будильника ви вибрали – тон будильника чи радіо – гучність починає поступово збільшуватися. Більше жодного стресу, коли ви прокидаєтесь!

        Резервні батареї на випадок збою в електропостачанні

        Резервне живлення від батарей зберігає у пам’яті час у разі збою в електропостачанні

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          700 мВт
          Звукова система
          Моно

        • Гучномовці

          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          1,5 дюйма
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          1

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Ні
          Аудіовхід
          Ні

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Антена
          FM-антена
          Діапазони тюнера
          FM
          Кількість попередньо встановлених станцій
          20
          RDS
          Ні
          Діапазон FM-частоти
          87,5–108  МГц

        • Потужність

          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Тип живлення
          Змінний струм
          Резервна батарея
          AAA x 2 (не входять у комплект)
          Вхідна потужність змінного струму
          100–240 В, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          <7,5 Вт

        • Розміри упаковки

          Висота
          11.6  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          На підставці
          Ширина
          13.3  см
          Глибина
          11.8  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11665 8
          Вага брутто
          0.441  кг
          Вага нетто
          0.374  кг
          Вага тари
          0.067  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          11  см
          Ширина
          11  см
          Глибина
          7.5  см
          Вага
          0.22  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Будильник

          Джерело сигналу будильника
          • FM-радіо
          • Зумер
          Кількість будильників
          2
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.

        • Заряджання

          USB-пристрої
          5 В, 1 А

        • годинник

          Дисплей
          LED
          Тип
          Цифровий
          Формат часу
          • 12 годин
          • 24 години

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Телевізори Philips

            Телевізори із Ambilight
            Телевізори OLED
            the one
            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
            Реєстрація виробів
            Оновлення програмного забезпечення і драйверів
            Зв’яжіться з нами

            Ми у мережі

            Facebook
            Instagram
            YouTube
            Карта сайту

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.