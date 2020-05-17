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    Радіогодинник

    TAR5005/10
    Загальна оцінка / 5
    • Універсальний домашній радіоприймач Універсальний домашній радіоприймач Універсальний домашній радіоприймач
      -{discount-value}

      Радіогодинник

      TAR5005/10
      Загальна оцінка / 5

      Універсальний домашній радіоприймач

      Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Універсальний домашній радіоприймач

      Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги

      Універсальний домашній радіоприймач

      Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Універсальний домашній радіоприймач

      Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник

        Радіогодинник

        - {discount-value}

        Усього:

        Універсальний домашній радіоприймач

        • DAB+

        Ідеально підійде до будь-якої кімнати

        Від ранкових ритмів до звуків пізньої ночі – цей радіоприймач ідеально підійде для невеликих столів, тонких робочих поверхонь чи книжкової полиці. Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 попередньо встановлених станцій як улюблені.

        Чудовий дизайн, який чудово пасуватиме

        Легкий дерев’яний корпус оточує динамік, покритий сірою тканиною. На чорній глянцевій панелі дисплея відображається інформація про станцію та час. Вгорі радіоприймача знаходяться кнопки для налаштування, вибору джерела тощо.

        Функції будильника для гостей, які ночують

        Налаштуйте функцію для повільного прокидання, і Ваші гості прокидатимуться під гучність радіоприймача, що поступово збільшується. Можна використовувати функцію подвійного будильника, щоб налаштувати два різні будильники. Ідеальний варіант, якщо Ваші гості задрімають після спрацювання першого будильника.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          DAB
          • інформаційний дисплей
          • меню
          • розумне сканування
          Запрограмовані станції
          20
          RDS
          Так.

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          1 Вт
          Звукова система
          Моно
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення

        • Гучномовці

          Кількість повнодіапазонних динаміків
          1
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          2,5 дюймів

        • Під'єднання

          Аудіовхід
          Ні
          Bluetooth
          Ні

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Радіо DAB
          • FM-радіо
          • Зумер
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Зручність

          Колір підсвітки
          білий
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри виробу

          Глибина
          10,9  см
          Висота
          15,45  см
          Вага
          0,52  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10821 9
          Глибина
          14  см
          Вага брутто
          0,88  кг
          Висота
          15  см
          Вага нетто
          0,64  кг
          Вага тари
          0,24  кг
          Ширина
          23,6  см
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          На підставці

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер постійного/змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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