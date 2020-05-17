Інші елементи комплектації
- Адаптер постійного/змінного струму
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Універсальний домашній радіоприймач
Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний домашній радіоприймач
Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги
Універсальний домашній радіоприймач
Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальний домашній радіоприймач
Цей невеликий радіоприймач DAB+/FM матиме чудовий вигляд будь-де. Дерев’яний корпус і кришка гучномовця з тканини додають затишного відчуття мінімалізму до будь-якого приміщення. Ви отримуєте кришталево чистий сигнал, а також функцію будильника для повільного прокидання, яка ідеально підходить для гостей. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
Від ранкових ритмів до звуків пізньої ночі – цей радіоприймач ідеально підійде для невеликих столів, тонких робочих поверхонь чи книжкової полиці. Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 попередньо встановлених станцій як улюблені.
Легкий дерев’яний корпус оточує динамік, покритий сірою тканиною. На чорній глянцевій панелі дисплея відображається інформація про станцію та час. Вгорі радіоприймача знаходяться кнопки для налаштування, вибору джерела тощо.
Налаштуйте функцію для повільного прокидання, і Ваші гості прокидатимуться під гучність радіоприймача, що поступово збільшується. Можна використовувати функцію подвійного будильника, щоб налаштувати два різні будильники. Ідеальний варіант, якщо Ваші гості задрімають після спрацювання першого будильника.
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Будильник
Зручність
Потужність
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
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