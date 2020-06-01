Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Портативний радіоприймач

    TAR5505/10
    Загальна оцінка / 5
    • Кухонний радіоприймач Кухонний радіоприймач Кухонний радіоприймач
      -{discount-value}

      Портативний радіоприймач

      TAR5505/10
      Загальна оцінка / 5

      Кухонний радіоприймач

      Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Кухонний радіоприймач

      Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги

      Кухонний радіоприймач

      Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги

      Портативний радіоприймач

      Кухонний радіоприймач

      Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Портативний радіоприймач

        Портативний радіоприймач

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Кухонний радіоприймач

        • DAB+
        • Bluetooth®

        Чудово підходить для кухні

        Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування під час приготування страв! Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 улюблених станцій.

        Чіткий дисплей. Кухонний таймер

        Дізнавайтеся, через скільки страва буде готова, одним поглядом. Цей портативний радіоприймач має кухонний таймер, який легко налаштувати через меню. Цифровий дисплей показує відлік часу в годинах, хвилинах і секундах.

        Чудовий дизайн, який чудово пасуватиме

        Легкий дерев’яний корпус огортає чорну глянцеву інформаційну панель і динамік, який покритий сірою тканиною. На передній панелі радіоприймача є кнопки для налаштування, вибору джерела тощо. Висота гучності регулюється за допомогою елегантного диска.

        Компактний та зручний пристрій

        Використовуєте розетку для міксера? Ваша музика може й далі лунати від батарей. Коли Ви закінчите збивати білки, можете підключити портативний радіоприймач до джерела живлення за допомогою кабелю змінного струму.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          5 Вт
          Звукова система
          Моно
          Регулятор гучності
          поворотний (цифровий)

        • Гучномовці

          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          3-дюймовий
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          1

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Так
          Версія Bluetooth
          5,0
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Аудіовхід
          Ні

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Запрограмовані станції
          20
          DAB
          • інформаційний дисплей
          • меню
          • розумне сканування
          RDS
          Так.

        • Зручність

          Колір підсвітки
          білий
          Тип дисплея
          РК-дисплей

        • Потужність

          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Напруга батареї
          1.5  В
          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Кількість батарей
          4

        • Розміри упаковки

          Висота
          18.6  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          На підставці
          Ширина
          29.6  см
          Глибина
          14.4  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 10822 6
          Вага брутто
          1.31  кг
          Вага нетто
          1  кг
          Вага тари
          0.31  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          14.06  см
          Ширина
          20.66  см
          Глибина
          10.6  см
          Вага
          0.86  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Будильник

          Кількість будильників
          Ні
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Ні
          Кухонний таймер
          Так

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер постійного/змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Телевізори Philips

            Телевізори із Ambilight
            Телевізори OLED
            the one
            Ambilight TV FC Barcelona
            Ігровий телевізор Philips
            Домашній звук

            Звук Philips

            Навушники
            Звукові системи
            Бездротові гучномовці
            Домашні аудіосистеми
            Fidelio
            Додаток для навушників
            Партійні спікери

            Підтримка

            Підтримка телевізорів
            Підтримка звуку
            Реєстрація виробів
            Оновлення програмного забезпечення і драйверів
            Зв’яжіться з нами

            Ми у мережі

            Facebook
            Instagram
            YouTube
            Карта сайту

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.