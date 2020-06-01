Інші елементи комплектації
- Адаптер постійного/змінного струму
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Кухонний радіоприймач
Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кухонний радіоприймач
Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги
Кухонний радіоприймач
Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кухонний радіоприймач
Збивайте омлет під ранковий список відтворення. Готуйте обід, слухаючи подкаст. Завдяки підтримці DAB+, FM та Bluetooth цей портативний радіоприймач додасть життя Вашій кухні. Крім того, функція кухонного таймера допоможе розраховувати час приготування страв. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
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Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування під час приготування страв! Тюнер DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 улюблених станцій.
Дізнавайтеся, через скільки страва буде готова, одним поглядом. Цей портативний радіоприймач має кухонний таймер, який легко налаштувати через меню. Цифровий дисплей показує відлік часу в годинах, хвилинах і секундах.
Легкий дерев’яний корпус огортає чорну глянцеву інформаційну панель і динамік, який покритий сірою тканиною. На передній панелі радіоприймача є кнопки для налаштування, вибору джерела тощо. Висота гучності регулюється за допомогою елегантного диска.
Використовуєте розетку для міксера? Ваша музика може й далі лунати від батарей. Коли Ви закінчите збивати білки, можете підключити портативний радіоприймач до джерела живлення за допомогою кабелю змінного струму.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
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