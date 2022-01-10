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    Радіогодинник

    TAR7606/10
    Загальна оцінка / 5
    • Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику. Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику. Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
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      Радіогодинник

      TAR7606/10
      Загальна оцінка / 5

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник

        Радіогодинник

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        Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

        • Бездротовий зарядний Qi для телефона
        • Потокова передача з Bluetooth
        • Великий, чіткий дисплей
        Різноманітні функції

        Різноманітні функції

        На передній панелі цього радіогодинника з Bluetooth видно великий, чіткий цифровий дисплей. Елементи керування знаходяться на верхній панелі, яка також має бездротову заряду панель Qi для телефона. Для телефонів, які потрібно заряджати дротовим способом, є роз’єм для заряджання USB.

        Потокова передача з Bluetooth. FM-радіо

        Потокова передача з Bluetooth. FM-радіо

        Від музики до новин – цей радіогодинник є вашим квитком у світ кращого прослуховування! Можна налаштувати до 20 улюблених FM-радіостанцій, а також передавати музику, подкасти та багато іншого з Bluetooth-пристрою. Прокидайтеся або лягайте спати під звуки, які ви любите.

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблений контент

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблений контент

        Засинайте, слухаючи улюблену музику, подкасти або радіо на фоні. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної станції протягом двох годин. Щойно мине попередньо встановлений час, радіо вимкнеться автоматично.

        Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

        Функція двох будильників. Налаштовуйте два будильники

        Функція двох будильників дозволяє налаштувати два будильники на використання сигналу будильника, радіостанції чи музики зі списку відтворення. Ідеальний варіант, якщо ви любите ще трохи поспати після першого сигналу будильника або ваш партнер повинен прокинутися швидше за вас.

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу, музики або радіопрограми збільшується повільно

        Повільне пробудження. Гучність звукового сигналу, музики або радіопрограми збільшується повільно

        Плавно розпочинайте свій день завдяки функції повільного пробудження. Немає значення, що ви вибрали – тон будильника, музику зі списку відтворення чи радіостанцію – гучність починає поступово збільшуватися. Більше жодного стресу, коли ви прокидаєтесь!

        Автоматична синхронізація часу. Резервна батарея у разі збою в електропостачанні

        Більше не потрібно налаштовувати час знову. Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильників буде збережено.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          4 Вт
          Звукова система
          Стерео

        • Гучномовці

          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          1,75 дюйма
          Кількість повнодіапазонних динаміків
          2

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Так
          Версія Bluetooth
          5,0
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Аудіовхід
          Ні

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          FM
          Кількість попередньо встановлених станцій
          20 (FM)
          RDS
          Так.

        • Зручність

          Колір підсвітки
          Білий
          Регулятор гучності
          Збільшення/зменшення
          Яскравість дисплея
          Висока/ середня/ низька

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Тип живлення
          Змінний струм
          Резервна батарея
          AAA x 2 (не входять у комплект)
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          < 17,1 Вт

        • Розміри упаковки

          Висота
          16.2  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче
          Ширина
          21.3  см
          Глибина
          7.6  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 12163 8
          Вага брутто
          0.961  кг
          Вага нетто
          0.864  кг
          Вага тари
          0.097  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          6.8  см
          Ширина
          15.3  см
          Глибина
          15.3  см
          Вага
          0.621  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Будильник

          Джерело сигналу будильника
          • FM-радіо
          • Bluetooth
          • Зумер
          Кількість будильників
          2
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.

        • Заряджання

          USB-пристрої
          5 В, 1 А
          Бездротове заряджання
          Підтримка швидкого заряджання Samsung 9 Вт

        • годинник

          Дисплей
          РК-дисплей
          Тип
          Цифровий
          Формат часу
          • 12 годин
          • 24 години

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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