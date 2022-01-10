Потокова передача з Bluetooth. FM-радіо

Від музики до новин – цей радіогодинник є вашим квитком у світ кращого прослуховування! Можна налаштувати до 20 улюблених FM-радіостанцій, а також передавати музику, подкасти та багато іншого з Bluetooth-пристрою. Прокидайтеся або лягайте спати під звуки, які ви любите.