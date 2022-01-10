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Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Прокидайтеся з повністю зарядженим телефоном під звуки мелодії з улюбленої радіостанції! Цей FM-радіоприймач із годинником та Bluetooth також може відтворювати аудіо з мобільного телефона. Ви отримуєте можливість бездротового заряджання через Qi, а також через USB для старіших пристроїв. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
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На передній панелі цього радіогодинника з Bluetooth видно великий, чіткий цифровий дисплей. Елементи керування знаходяться на верхній панелі, яка також має бездротову заряду панель Qi для телефона. Для телефонів, які потрібно заряджати дротовим способом, є роз’єм для заряджання USB.
Від музики до новин – цей радіогодинник є вашим квитком у світ кращого прослуховування! Можна налаштувати до 20 улюблених FM-радіостанцій, а також передавати музику, подкасти та багато іншого з Bluetooth-пристрою. Прокидайтеся або лягайте спати під звуки, які ви любите.
Засинайте, слухаючи улюблену музику, подкасти або радіо на фоні. Таймер сну можна налаштувати на відтворення вибраної станції протягом двох годин. Щойно мине попередньо встановлений час, радіо вимкнеться автоматично.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два будильники на використання сигналу будильника, радіостанції чи музики зі списку відтворення. Ідеальний варіант, якщо ви любите ще трохи поспати після першого сигналу будильника або ваш партнер повинен прокинутися швидше за вас.
Плавно розпочинайте свій день завдяки функції повільного пробудження. Немає значення, що ви вибрали – тон будильника, музику зі списку відтворення чи радіостанцію – гучність починає поступово збільшуватися. Більше жодного стресу, коли ви прокидаєтесь!
Більше не потрібно налаштовувати час знову. Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильників буде збережено.
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Потужність
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Будильник
Заряджання
годинник
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