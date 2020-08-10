Інші елементи комплектації
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги
Радіогодинник
Усього:
На передній панелі цього радіогодинника Bluetooth видно великий, чіткий цифровий дисплей. Елементи керування знаходяться на верхній панелі, яка також має зарядний килимок Qi для телефону. Для старіших телефонів є роз’єм для заряджання USB.
Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування! Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій.
Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.
Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники і будить Вас під Вашу улюблену радіостанцію чи звуковий сигнал. Ідеальний варіант, якщо Ви проспите перший будильник або якщо партнеру потрібно прокинутися раніше Вас.
Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Під'єднання
годинник
Будильник
Зручність
Заряджання
Потужність
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.