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    Радіогодинник

    TAR7705/10
    Загальна оцінка / 5
    • Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику. Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику. Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.
      -{discount-value}

      Радіогодинник

      TAR7705/10
      Загальна оцінка / 5

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

      Радіогодинник

      Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

      Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги

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        Радіогодинник

        Радіогодинник

        - {discount-value}

        Усього:

        Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

        • DAB+
        • Bluetooth®
        • із бездротовим зарядним для телефону

        Різноманітні функції

        На передній панелі цього радіогодинника Bluetooth видно великий, чіткий цифровий дисплей. Елементи керування знаходяться на верхній панелі, яка також має зарядний килимок Qi для телефону. Для старіших телефонів є роз’єм для заряджання USB.

        DAB+/FM радіо. Цифрове налаштування з 20 встановленими станціями

        Від безперервної музики до найсвіжіших новин – цей цифровий радіоприймач є Вашим квитком у світ кращого прослуховування! Приймач DAB+ забезпечує чіткий прийом, і Ви можете налаштувати до 20 вибраних станцій.

        Таймер сну. Засинайте, слухаючи улюблені мелодії

        Пориньте у розслаблюючий сон під звуки улюбленої станції на фоні. Можна налаштувати таймер сну годинника на відтворення радіосигналу протягом 2 годин. Після закінчення попередньо встановленого часу радіоприймач вимикається.

        Два будильники. Один годинник, два сигнали пробудження

        Функція двох будильників дозволяє налаштувати два різні будильники і будить Вас під Вашу улюблену радіостанцію чи звуковий сигнал. Ідеальний варіант, якщо Ви проспите перший будильник або якщо партнеру потрібно прокинутися раніше Вас.

        Автоматична синхронізація часу. Резервна батарея у разі збою в електропостачанні

        Цей будильник автоматично синхронізує час, а також має резервну батарею. У разі збою в електропостачанні не потрібно буде скидати налаштування годинника, а налаштування будильника буде збережено.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          DAB
          • інформаційний дисплей
          • меню
          • розумне сканування
          Кількість попередньо встановлених станцій
          20 (FM), 20 (DAB)
          RDS
          Так.

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          4 Вт
          Звукова система
          Стерео

        • Гучномовці

          Кількість повнодіапазонних динаміків
          2
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          1,75 дюйма

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Версія Bluetooth
          5.0
          Аудіовхід
          Ні

        • годинник

          Дисплей
          РК-дисплей
          Тип
          Цифровий
          Формат часу
          • 12 годин
          • 24 години

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Радіо DAB
          • FM-радіо
          • Bluetooth
          • Зумер
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Так, 9 хв.
          Таймер вимкнення
          15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.

        • Зручність

          Колір підсвітки
          Білий
          Яскравість дисплея
          Висока/ середня/ низька
          Регулятор гучності
          Збільшення/зменшення

        • Заряджання

          Бездротове заряджання
          Підтримка швидкого заряджання Samsung 9 Вт
          USB-пристрої
          5 В, 1 А

        • Потужність

          Тип живлення
          Змінний струм
          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії під час експлуатації
          < 17,1 Вт
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          < 1 Вт
          Резервна батарея
          AAA x 2 (не входять у комплект)

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри виробу

          Глибина
          15,3  см
          Висота
          6,8  см
          Вага
          0,606  кг
          Ширина
          15,3  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10825 7
          Глибина
          7,6  см
          Вага брутто
          0,906  кг
          Висота
          16,2  см
          Вага нетто
          0,804  кг
          Вага тари
          0,102  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Ширина
          21,3  см
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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