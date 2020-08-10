Заряджайте свій телефон, одночасно слухаючи музику.

Тепер, коли ви прокидатиметеся від звуку улюбленого радіо або будильника, Ваш телефон вже буде повністю заряджений. Цей Bluetooth-радіоприймач із годинником обладнаний бездротовим зарядним пристроєм Qi, а також підтримує заряджання через USB. Крім радіо із кришталево чистим звуком, Ви можете транслювати музику просто зі свого мобільного пристрою. Переглянути усі переваги